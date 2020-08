O Resurrection Fest inicia a conta atrás para un certame presencial e a través da rede

A Resurrection Fest Edición XS de 2020, do que a Xunta de Galicia é patrocinador principal, se celebrará en Viveiro entre os próximos días 21 e 30 de agosto, e está previsto que conte cunha parte ao vivo, desenvolta coas correspondentes medidas de seguridade e hixiénico-sanitarias, e outra online, de carácter solidario, que chegará a catro millóns de persoas e será unha plataforma de proxección da comunidade autónoma.

O conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, cualificou esta edición como “a máis valente e necesaria para A Mariña”, nun acto no que tivo lugar a presentación do certame na Cidade da Cultura da capital galega.

Expresou o seu desexo de que “esta edición XS teña un éxito XL”, avogou por atopar solucións “imaxinativas, responsables e atractivas” para o público e subliñou a importancia da responsabilidade no ámbito do ocio.

“No actual contexto, no que os eventos multitudinarios se ven especialmente afectados continuaremos ao lado do sector cultural tratando de apoiar e dar respostas que permitan manter o tecido empresarial neste eido, para que entre todos poidamos repoñernos canto antes”, destacou o titular de Cultura.

Neste sentido, Román Rodríguez lembrou o apoio da Xunta aos festivais a través da marca FEST Galicia, impulsada desde 2018 para promover a nosa comunidade como destino musical baixo criterios de calidade, respecto ao medio ambiente e compromiso social.

Este ano 2020 e no marco do Plan de reactivación para os sectores cultural e turístico -con máis do setenta por cento das medidas xa en marcha-, o Goberno autonómico contribúe á adaptación dos trece eventos adheridos a esta iniciativa autonómica ao actual contexto sanitario derivado pola pandemia do coronavirus.

Así e todo, os festivais FEST Galicia contarán con edicións neste complicado exercicio, que “se celebrarán dun xeito seguro e adaptado aos tempos, con formatos reducidos e aforos limitados, ademais de actividades en liña” para previr os posibles contaxios por covid-19.

Polo que respecta aos artistas confirmados para a parte presencial que se desenvolverá entre os próximos 21 e 30 deste mes, trátase de True Mountains, Wasted Wiltons, Lendakaris Muertos, Onza, Angelus Apatrida, Strikebach, Crisix, Brothers Till We Die; Karras Martínez & DJ Llonas e Joni Ramos & Sunday Monday Club.

O 29 e o 30 será o tempo destinado para a parte online desta edición; que será retransmitida en streaming para todo o mundo e terá un carácter solidario cos afectados pola pandemia.

Volver ás esencias. Sobre o cartel de actuacións ao vivo, Román Rodríguez apuntou que se trata de “volver ás esencias con bandas ben coñecidas polos incondicionais deste festival”.

Na presentación do certame tomaron parte, ademais do conselleiro, Iván e David Méndez, responsables do festival, e o director de Marketing de Estrella Galicia, Santiago Miguélez.

Unha presentación na que o titular de Cultura e Turismo subliñou o potencial que ten a Mariña como marca diferenciada en eidos como o turismo cultural, explicando que o apoio ao festival supón tamén impulsar o desenvolvemento e a promoción turística deste destino, ligado a valores como a sustentabilidade e a seguridade.

A colaboración con este encontro súmase a outras avanzadas polo Goberno galego para favorecer a reactivación económica na comarca da Mariña, entre as que destaca o incremento do apoio ao xeodestino, duplicando as súas achegas para a reforzar a súa imaxe como destino de calidade, así como as accións recollidas no programa Galicia destino seguro.

Do mesmo xeito, a Xunta avanza en accións de promoción centradas neste territorio e en propostas de traballo conxunto tan importantes como o futuro Plan de Sustentabilidade Turística, unha iniciativa na que colaborarán o Goberno central, o autonómico e as entidades locais, co obxectivo de intentar reactivar esta industria da man de actuacións respectuosas desde o punto de vista socioeconómico, medioambiental e territorial.