O Simposio Ricardo Carballo Calero profunda no legado deste persoeiro

A Coruña. A Real Academia Galega retomará en outubro a celebración das Letras Galegas de Ricardo Carballo Calero. Ao longo de todo o mes, a sede da institución, na rúa Tabernas da Coruña, acollerá o Simposio Carballo Calero, que arrincará o xoves 8 de outubro ás 19.00 horas cunha sesión dedicada ao autor no seu tempo.

Será a primeira de catro xornadas que contará cunha ducia de voces expertas como convidadas. O programa, organizado co apoio da Xunta de Galicia, continuará os xoves 15, 22 e 29 de outubro. Todas as intervencións serán emitidas en directo a través de academia.gal. Tamén poderá verse a través da Rede o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas, que terá lugar en Ferrol, o sábado 31 de outubro, cadrando co seu 110 aniversario.

A RAG rendeulle homenaxe o pasado 17 de maio cunha sinxela ofrenda floral ante á súa casa en Santiago de Compostela, tras ter que adiar o tradicional acto por mor do confinamento. Nun contexto que segue a estar marcado pola pandemia, a institución reforzará a divulgación do legado de Carballo Calero coa emisión a través de Internet da programación especial que lle dedica.

A Academia seguirá ademais a celebrar na Rede as Letras Galegas 2020 a través de proxectos como Primavera das Letras -onde ofrece recursos lúdicos e didácticos para que os nenos e nenas coñezan a figura de Carballo Calero de xeito ameno- e o Portal das Palabras.

O profesor ferrolán foi unha das figuras máis relevantes da cultura galega da segunda metade do século XX. Na mocidade foi membro do Seminario de Estudos Galegos e colaborador da revista Nós, participou na redacción do Estatuto de Autonomía de 1936 e, xa no exilio interior, implicouse activamente nas estratexias de recuperación do idioma propio.

Membro da Real Academia Galega, destacou tanto no ámbito da creación literaria como na crítica e na investigación filolóxica. En 1972 converteuse no primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galegas da USC.

ALONGAR O RECOÑECEMENTO. Un grupo de corenta estudantes de IV Ciclo da USC, encabezado por Pepe Cambeiro, enviaron unha carta a Real Academia Galega solicitando a esta institución que estenda a homenaxe a Ricardo Carballo Calero no Día das Letras Galegas 2021.

Argumentan para a súa solicitude que “ non se puido facer axeitadamente en este ano 2020, porque se lle veu negando durante moitos anos esta merecida homenaxe, porque foi un gran traballador pola lingua galega e non podemos deixar pasar esta ocasión para pagarlle minimamente a débeda que temos con el. Para asentar unha base firme no desenvolvemento da nosa lingua debemos darlle voz e escoitar os que tiveron ideas distintas das que finalmente se adoptaron como liñas a seguir”. ECG