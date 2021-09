O termalismo en Europa defende o seu protagonismo

O termalismo en Europa comeza a preparar os orzamentos de cara ao próximo ano “avaliando o labor desenvolvido nos últimos meses e coñecendo as propostas de eventos para as próximas datas, segundo explicou o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, quen presidiu o mércores a reunión telemática do Consello de Dirección do Comité Executivo da European History Thermal Towns Association (EHTTA), entidade integrada por representantes de 51 cidades de 18 nacións de Europa, a organización pública máis importante do termalismo mundial e onde ocupa especial relevancia o día do Patrimonio Termal Europeo que se celebrará o vindeiro 21 de outubro en Wiesbaden (Alemaña), e a Asemblea Xeral da EHTTA, o 4 de novembro en Vichy (Francia).

Baltar cualificou a reunión como “unha boa oportunidade para seguir mantendo o pulso do termalismo publico en Europa”, e destacou a posible colaboración coa European Travel Commisión para a pór en marcha de campañas promocionais e proxectos para a captación de fondos europeos, “nun momento no que o termalismo pode ter un protagonismo de gran relevancia cara á etapa da pospandemia co crecente valor que están a acadar os destinos turísticos de natureza, descanso e benestar, e sobre todo de saúde, que representan as augas mineiro-medicinais, as que posuímos todas as cidades e os territorios membros desta importante organización”, salientou Baltar.

Neste sentido, afirma que os xestores públicos do termalismo en Europa “reivindican o seu protagonismo, traballan e teñen deseñados xa os futuros plans de actuación, así como os orzamentos que inclúan actividades e accións tendo en conta unha oferta termal europea única, onde cada territorio achegue a súa especificidade, un ámbito no que Ourense ten moito que aportar, e entre estes elementos falamos desa conversión do Pazo Provincial nun dos grandes hoteis balnearios de Europa”, destacou Manuel Baltar.