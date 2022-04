O termalismo galego como referente grazas á producción poscovid

Ourense. O turismo termal centrou este mércores a intervención da directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, no Parlamento galego co obxectivo de poñer en valor os avances do destino Galicia neste segmento, que permitiron situar á comunidade como destino turístico termal de referencia mundial, grazas a aposta pola calidade e a innovación.

Na súa intervención Nava Castro, destacou que o termalismo é unha das grandes fortalezas turísticas de Galicia, grazas non só á enorme riqueza destes recursos naturais senón a capacidade de desenvolver un turismo termal centrado na creación de novos produtos e servizos con criterios poscovid cos que “desenvolver un turismo termal sustentable, seguro e de calidade, grazas á coordinación co sector e coas entidades asociadas e implicadas no desenvolvemento deste segmento”.

O apoio á creación e comercialización de novos produtos, combinando turismo termal e rural ou golf, a aposta pola investigación da man da Cátedra de Hidroloxía Médica -á que a Xunta aporta anualmente 40.000 euros e coa que se renovou convenio ata 2025- , a posta en marcha de programas como Verán e Outono Termal -que supuxeron o ano pasado un investimento de 175.000 euros-, así como o apoio a feiras especializadas como Termatalia, foron algúns dos exemplos que a directora de Turismo de Galicia debullou durante a súa intervención.

Normativa e plans termais

“Galicia foi pioneira en España á hora de ordenar o uso lúdico das augas termais, a través da Lei 8/2019 de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais”, explicou Nava Castro, quen puxo en valor o cumprimento do Plan Termal 2014-2020 e agora o desenvolvemento do actual Plan Ordinario de Sustentabilidade Turística, Ourense Termal, aprobado pola Conferencia Sectorial de Turismo en 2021 e dotado con 3,1 millóns de euros e que se desenvolverá no horizonte de actuación de tres anos.

Ourense Termal, no que o Goberno galego inviste 1,3 millóns de euros, nace co obxectivo de dinamizar e crear emprego na provincia en base a este recurso turístico, evitando tamén así o despoboamento das contornas rurais e fomentado o desenvolvemento dun tecido turístico sostible e adaptado á contorna.

Finalmente, a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, destacou que, ademais do desenvolvemento deste plan de carácter ordinario, a Xunta aposta polo termalismo para o seu terceiro plan territorial de desenvolvemento turístico en destino, o Plan de Vilas Termais e Cascos Históricos, que se desenvolverá no marco temporal 2023-2026 cos fondos europeos Next Generation.

A través destas nosas accións e da aposta clara pola ordenación e posta en valor destes recursos e na súa transformación nun segmento turístico moderno, de calidade e competitivo, Castro destacou que o Goberno galego non só demostrou a súa aposta polo turismo termal se non que o segue facer baixo a firme convicción de que se trata “dun dos nosos maiores baluartes como destino turístico, un subsector que permite avanzar na desestacionalización turística e na creación de novas experiencias turísticas, ademais de apostar por un viaxeiro cun maior valor engadido”. ECG