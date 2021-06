O Trasalba premia o compromiso de Mª Victoria Carvalho-Calero

Como un recoñecemento ao seu compromiso coa cultura galega, a catedrática de Arte da Universidade de Vigo María Victoria Carvalho-Calero -filla do escritor ferrolán á quen se lle dedicou o Día das Letras Galegas do pasado ano- recibiu onte na sede da Fundación Otero Pedrayo o prestixioso Premio Trasalba.

Un galardón que se lle outorga tamén polo seu labor de “salvagarda” da estreita relación que mantiveron o seu pai e Otero Pedrayo, e da que queda constancia a través de máis dun cento de cartas intercambiadas entre ambos intelectuais galegos.

O acto de entrega contou coa presenza do presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; así como do secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo; o delegado provincial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, e o presidente da Real Academia Galega, Víctor F. Freixanes, entre outras autoridades.

Tras a cerimonia, Anxo M. Lorenzo felicitou á premiada tanto polo recoñecemento que supón o Trasalba como polo bo traballo feito ao longo de toda a súa traxectoria profesional, especialmente no eido da arte contemporánea e na arquitectura.

Así mesmo, o secretario xeral de Cultura agradeceu o labor que fai a Fundación Otero Pedrayo para favorecer a divulgación da cultura galega e manter viva a memoria e a promoción da obra do intelectual do que toma o nome, a través de iniciativas como este galardón, do que este ano se conmemora a trixésimo oitava edición.

A entidade -impulsora do premio co apoio do Goberno galego- suma un novo nome á longa lista de homenaxeados que integran figuras tan destacadas como Manuel Buciños, galardoado na edición de 2020 e a quen se lle fixo entrega da distinción esta primavera tras ser aprazado o acto pola pandemia; Luz Pozo Garza, Agustín Fernández Paz, Antón Pulido ou Xosé Neira Vilas, entre outros.