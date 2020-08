O valor da Vía da Prata hoxe no Camiño de Santiago

Un estudo realizado froito dun convenio de colaboración asinado en xuño do 2019 entre a Deputación de Ourense, o Consello Económico e Social de Galicia e a Universidade de Santiago (USC), analizou o potencial do Camiño de Santiago – Vía da Prata para o desenvolvemento sostible a escala local. O contido deste traballo foi presentado onte no Mosteiro de Oseira, no Concello de San Cristovo de Cea.

No acto participaron o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar; o conselleiro de Cultura e Turismo en funcións, Román Rodríguez; o alcalde de San Cristovo de Cea, José Luís Valladares; o presidente do Consello Económico e Social, Agustín Hernández; e o director do Idega, Melchor Fernández, quen explicou aos asistentes as liñas deste estudo que analizou as características e potencialidades da Vía da Prata e presentou as propostas do mesmo para a súa mellora.

O conselleiro fixo un repaso polos investimentos realizados pola Xunta desde 2019 na ruta e os compromisos adquiridos que permitan “avanzar a paso lixeiro para chegar nas mellores condicións posibles ao vindeiro Xacobeo 2021”. Así, explicou que se ten intensificado o traballo no eido da sinalización da Vía da Prata, cun investimento de máis de 2 millóns de euros e lembrou que esta conta por primeira vez cun Plan de Mantemento propio dotado con 1,6 millóns de euros para todos os seus concellos.

Pola súa banda, o presidente da Deputación de Ourense dixo que este traballo “pon en valor a importancia da Vía da Prata” a cal, grazas a este estudo “no que todos aportamos o máximo de nós desde as administracións que lideramos, poderemos acadar un resultado importante da mesma como unha fonte de ingresos e como dinamizadora económica e social”,.

Baltar destacou a importancia que tivo a cooperación e o traballo coordinado entre administracións, como se materializou unha vez máis para realizar este estudo, sobre o turismo en Ourense que “nos últimos tempos rexistrou datos históricos tanto de visitantes como de pernotacións”, afirmando que ao incremento deses datos contribuíu “o traballo coordinado no que en todos eles aparece, como debe ser, a Deputación de Ourense como goberno provincial A Vía da Prata é “un dos camiños que vai nosa provincia que lle dota dese carácter internacional”.