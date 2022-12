O xornalista Xavier Lama gaña o LXXXII Premio Pérez Lugín

O Premio Alejandro Pérez Lugín, que tiña este ano como lema Desde a Terraza do xornalismo coruñés, foi para o xornalista Xavier Lama. Debido ao difícil labor á hora de elixir o gañador, o xurado decidiu conceder un accésit ao tamén xornalista Abel Peña. Xavier Lama, que xa gañara este mesmo premio no ano 2018, nace una localidade luguesa de Santa Euxea. Traballa como xornalista no eido televisivo, na TVG, e durante trece anos tamén o fixo como profesor asociado nas facultades de Ciencias da Comunicación e Humanidades de Santiago. Obtivo recoñecementos nos ámbitos da poesía, como o premios Esquío, e a dramaturxia, con galardóns como o Rafael Dieste, Camiño de Santiago, María Casares, Manuel María, Laidamuco e Barriga Verde.

Lama presentouse co traballo titulado Espello da historia entre dúas pandemias, no que analiza a vida do edificio da Terraza entre as dúas pandemias que viviu, a da gripe e a do covid, con referencias a Julio Camba, a Murguía, a Fernández Flórez e a moitos dos feitos históricos neste intre.

Pola súa banda, Abel Peña presentou o traballo Méndez Núñez número 100.4, no que reflexiona sobre a marcha de RNE do edificio unha vez que a AESIA veña para A Coruña.

O premio este ano estaba dedicado ao edificio da Terraza, que cumpre 100 anos neste 2022, debido á súa particular vinculación co xornalismo, debido a que desde fai case corenta anos é a delegación de Televisión Española na Coruña e, desde moito antes, a sede de Radio Nacional de España en Galicia, moi de actualidade, tras o anuncio do Goberno de que A Coruña é a cidade elixida para acoller a Axencia Española de Supervisión da Intelixencia Artificial, o que dará unha vida nova a un inmoble histórico e de referencia no imaxinario coruñés.

O xurado estivo composto pola actual directiva da Asociación da Prensa, Eduardo Eiroa como representante do Concello, e o director de TVE en Galicia, Ramón Valles. Nesta ocasión e debido a que os gañadores de 2019, Rodri Suárez, e 2020, Suso Martínez, pola pandemia, non puideron participar na reunión de maneira presencial co resto do xurado, convidóuselles tamén a estar presentes, do mesmo xeito que, como vén sendo tradición, tamén estivo o último galardoado, que en 2021 foi o fotoxornalista Javier Quintana.

Historial do Pérez Lugín. Este ano o Premio Pérez Lugín alcanzaba a súa edición número 82. En 1936, a viúva do xenial escritor da Casa da Troya creou unha fundación co nome do seu marido, dotándoa dun capital, depositado no Banco Pastor, con cuxos intereses debería concederse o premio, segundo rezaba textualmente “ao mellor traballo literario que se presente sobre un tema de Galicia enxalzando a mesma”. Pero non foi ata 1941 cando se creou o premio. Naquel ano o gañador, o primeiro da historia, foi Eduardo Pérez Hervada. Desde entón obtivérono destacados xornalistas e escritores. A listaxe inclúe a Ezequiel Pérez Montes (1963), Emilio Quesada (1964) ou Anxo Padín (1999).

Nos últimos anos, os gañadores foron Jorge Pan Varea (en 2018, aínda que tamén o gañaba en 2015), Rodri Suárez (2019), Suso Martínez (2020) e Javier Quintana (en 2021, aínda que tamén o gañou en 2009). A primeira muller galardoada co Pérez Lugín foi Mercedes Modroño (1989), á que sucederon Cristina Amenedo (1995), Lola Roel (1996) e María del Rosario Martínez Martínez (2007).