‘Obradoiro de novela Cidade da Cultura’, á procura de novos valores

Santiago. A Fundación Cidade da Cultura retomou onte as sesións formativas programadas no segundo Obradoiro de Novela Cidade da Cultura coa clase maxistral da escritora Arantza Portabales.

A programación, que arrancara o pasado mes de marzo e tivera que ser adiada por mor do estado de alarma, continuará a desenvolverse ata o 23 de outubro con outras oito sesións teóricas da man de autores e autoras de éxito e profesionais do mundo editorial.

A través das diferentes sesións, brindaranlles a súa experiencia e coñecemento a unha vintena de aspirantes a novelistas que nesta actividade terán ademais a oportunidade de dar o salto cara ao profesionalismo da man dunha axencia literaria de éxito como Rolling Words.

Arantza Portabales foi a protagonista da clase de onte. O Obradoiro de Novela Cidade da Cultura está dirixido polo xornalista e escritor Javier Peña ‒autor da novela Infelices, que impartiu en marzo a primeira sesión do mesmo, e conta entre a súa nómina de autores con nomes como Antón Riveiro Coello ‒o último Premio Torrente Ballester‒, Miguel Anxo Fernández, Xabier Quiroga, Manuel Gago ou Diego Giráldez.

Desde o mundo da edición participarán a fundadora de Rolling Words, Lourdes Díaz, e o consultor editorial Siscu Pérez. Todos eles serán os encargados de fornecer os aspirantes a novelistas das ferramentas e recursos necesarios para levar adiante os seus propios proxectos literarios, compartindo os seus coñecementos sobre temas como os xéneros narrativos, a creación de personaxes, o diálogo, estrutura e tempos da novela ou o o propio mercado do libro. As e os participantes levarán a cabo distintos exercicios como a elaboración dun microrrelato sobre o Camiño de Santiago, xa que esta segunda edición forma parte da programación do Xacobeo 2021. A fase práctica iniciarase unha vez finalizadas estas clases formativa. redacción