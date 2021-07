Obsesionado por aprovechar cada minuto

hoy en día, todo lo relacionado con aprovechar al máximo el tiempo se valora de forma positiva.

¿Pero es sano obsesionarse con ello? ¿Qué consecuencias puede tener?

Desde luego que, si vives obsesionado con controlar el tiempo, el estrés estará presente y se irá extendiendo a todas las facetas de tu vida. El estrés produce un aumento de cortisol, la hormona del estrés que se convierte en un agente tóxico que es perjudicial para tu salud.

La obsesión por aprovechar el tiempo se conoce como cronopatía, de cronos “tiempo” y pathos “enfermedad”.

Cada uno de nosotros contamos con 24 horas cada día, y somos los únicos responsables de lo que hacemos con él.

Como dice la psiquiatra Marian Rojas Estapé en su libro Como hacer que te pasen cosas buenas, podemos diferenciar dos tipos de personas: Aquellas que pierden y malgastan su tiempo con una vida vacía que les conduce a estados depresivos, y el de las personas que sufren de cronopatía.

Seguro que conocerás a alguien que es incapaz de no tener planificado todo su tiempo con mucha antelación y que rellena todos los huecos de su agenda. Pero no olvidemos que los momentos más extraordinarios que ocurren en la vida, son momentos no planificados en la agenda.

Necesitamos momentos de no hacer nada, sólo estar conscientes del momento presente, sintiendo la satisfacción de estar vivo y disfrutando de ello.

Cuando la persona no sabe disfrutar del descanso puede terminar con un cuadro ansioso, con sentimientos de culpa y tristeza

o incluso sufriendo un infarto. Esto me recuerda a un paciente al que le había advertido que su estrés estaba empezando a pasar factura en forma de palpitaciones, dolores musculares, migrañas y de seguir así las consecuencias podían ser peores, y así fue. Sufrió un infarto y cuando lo fui

a visitar al hospital me dijo: Doctora, creo que esto me vino pa-

ra cambiar mi ritmo de vida.

Hoy en día disfruta de esos momentos de no hacer nada y reconoce que se estaba perdiendo momentos increíbles que antes ni veía con el ritmo acelerado con el que vivía su día a día.

¿Te has fijado que, para poder disfrutar de una puesta de sol, de un amanecer, de un arco iris...debes parar un momento? Marian Rojas dice: “Vive el momento presente. Te abrirá a grandes sensaciones que te llenarán de verdad”.

Es imprescindible dedicar un poco de tiempo a vivir el momento presente para ganar en salud física y emocional.

Si te sientes desbordado por el estrés y quieres comentarme tu caso, puedes escribirme a consulta@otiliaquireza.com.

Estaré encantada de poder ayudarte.