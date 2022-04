Proponer relaciones entre artistas y obras siempre es atrayente, máxime cuando unas cuentan con un pasado histórico y glorioso y otras pertenecen a tiempos mas próximos; en esa tesitura los resultados acostumbran a ser benéficos y reveladores y ese espíritu dialogante, sorpresivo, lo encontramos en todo momento en la exposición Obxectos de desexo. Surrealismo e deseño 1924-2020, inaugurada recientemente en el Museo Centro Gaiás, de la Cidade da Cultura. Completo recorrido en el que la consideración se centra en el objeto, iniciada su transformación en los tiempos del surrealismo histórico; por encima de connotaciones puramente estéticas y experimentales, entrará en adelante en el territorio del diseño y la funcionalidad.

La idea central de la exposición, planteada por el comisario Mateo Kries, se desarrolla a través de 280 obras, reconocidas pinturas, esculturas, objetos, piezas de diseño, libros, revistas, fotografías y películas históricas.

En cuanto a los autores, una primera parte, encuadra su actividad en torno a los años anteriores, iniciales y siguientes a la instauración del Movimiento Surrealista (1924). Man Ray, Dalí, Giorgio di Chirico, Le Corbusier, Frederick Kiesler, Meret Oppenheim, Lee Miller, Leonor Finí, Jean Cocteau,, Roberto Matta, Claude Cahun, Carlo Mollino, Isamu Noguchi, Ray Eames, ilustran con sus creaciones las evoluciones que se producen en ese contexto, en el ejercicio de disciplinas como la arquitectura, el diseño, la fotografía, la literatura o el cine. A esas presencias se incorporan otras que emergen entre las décadas cincuenta y setenta, y que desarrollan su trabajo en base a nuevas estrategias, siempre cercanas al mundo de los sueños, o la irracionalidad, aplicando ya nuevos materiales acordes con la evolución tecnológica, ahondado en la escasa linea existente entre el diseño, el arte y la industria. En ese grupo, se enmarcan los arquitectos y diseñadores Achille Castiglioni, Gae Aulenti y Gaetano Pesce.

En cuanto a las generaciones actuales, la diseñadora de moda holandesa Iris Van Herpen y los franceses Ronan & Erwan Bouroullec, mantienen viva esa cadena que tiene como horizonte común la reflexión en torno al objeto como elemento autónomo, entendido desde un concepción onírica o poética, sin que ello suponga el abandono de su propia misión.

Una buena parte de las piezas que se exhiben proceden de las colecciones del Vitra Design Museum; a ellas se incorporan otras cedidas por la Fundación Gala- Salvador Dali, Fondazione Achille Castiglioni, Museo Casa Mollino, West Dean College, Fondation Le Corbusier, San Francisco Museum of Art y Design Museum Den Bosch.

El conjunto se desarrolla a partir de cuatro apartados temáticos: Sueños de modernidad, Imagen y arquetipo, Surrealismo y erotismo y El pensamiento salvaje. En ellos se concentra la esencia del discurso expositivo, apoyado por el diseño del montaje. Una pieza en sí misma de alto nivel creativo que incentiva en todo momento, mediante la ordenación de los espacios, el color y la luz, la sorpresa ante la visión. Encontramos piezas históricas y simbólicas: Silla para Casa Calvet (Gaudí), Cadeau / Audace (Man Ray), Sculpture Ozon III (Le Corbusier), Untitled, Sugar cube ring (Meret Oppenheim), Self portrait. I am in training, don´t kiss me (Claude Cahun), Correalistic Rocker (Frederick Kiesler) La mamma/ Donna (Gaetano Pesce), Radio Nurse (Igamo Noguchi) Bundt hat (Achille Castiglioni), Tour (Gae Aulenti), Arabesco (Carlo Mollino), Pools & poof (Robert Stadler).

Definitivamente el surrealismo lo trastocó todo y reformuló en sus primeros años de existencia la escenografía teatral, el ballet, el cine, la literatura, la poesía, la fotografía y también la moda, que adquiere categoría de arte de la mano de Elsa Schiaparelli, y con Dalí como principal referente. La transformación persistió en el tiempo, alcanzando de lleno el terreno del diseño. En esa evolución, tuvieron un papel predominante y anticipador los ready-made de Duchamp, previos al nacimiento del movimiento liderado por André Breton y que pusieron en cuestión y desmitificaron el concepto de obra de arte. Tanto el azar, como el cambio de contexto de los objet trouvé se encuentran en el trasfondo de numerosas obras pertenecientes a ese histórico movimiento y de posteriores décadas. A todo ello, se suma el sentido onírico que ha alcanzado de lleno el alma del objeto, llevándolo al cumplimiento de nuevos destinos.