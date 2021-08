Ocean y Jinjer brillan en el Resurrection Fest

MÚSICA. El primer día del Resurrection Fest Limited de Viveiro (Lugo), tuvo nombre propio, y ese fue ni más ni menos que a los alemanes Kreator con Mille Petrozza al frente, pero por la cuenta que nos tiene, a fuer de reivindicar lo más nuestro, decir que la actuación de las Bala fue más allá de todo criterio comparativo. Ánxela y Violeta, ya lo sabemos, son una fuerza de la naturaleza, y este último disco, Maleza, supera lo que creíamos imposible: superar el incendiario, explosivo y explícito Lume. Así, conseguían repetir la imagen mítica que desplegaron en Japón cuando se hicieron allí con un público de gusto extraordinario. Del cartel de conciertos de esa jornada inaugural, a destacar también, a Angelus Apatrida y Aphonnic (de Vigo). Y ayer, se convirtieron en protagonistas los potentísimos Crisix con Eluveitie cerrando la sesión noche pero, en especial, por la tarde brillaron los franceses The Ocean, combo cuto vocalista, Loïc Rossetti, se metió al públcio en el bolsillo, igual saltando (patinó sin consecuencias al subirse sobre una mesa) que invitando al escenario a varios menores. También destacaron los ucranianos Jinger con su vocalista Tatiana Shmaylyuk sacándole chispas al micro. Hoy para cerrar a lo grande el Resurrection Fest Limited, tocan True Mountains, Teksuo, Landmvrks, Destruction y de los While She Sleeps. XURXO FERNÁNDEZ