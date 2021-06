Arrasa el tuit sobre Estrella Galicia de un hincha inglés

A media tarde de este sábado Estrella Galicia estaba entre los temas más comentados de Twitter en España (siendo parte del top 10 de trending topics), impulsada en dicha red social por la popularidad alcanzada por este tuit obra de Gus Hill, un inglés fanático del fútbol: “Un torneo, 24 países, 24 cervezas... Así que, vamos a hacerlo”.

En diez horas, su internacional selección de cervezas sumaba ya 16.000 interacciones de me gusta con la nueva foto de una afición que estrenó en el Mundial de Rusia de 2018 cuando incluyó como representante de España a Mahou. Y ese cambio cervecero está alimentando un peculiar pique entre seguidores de una y otra marca.

Preguntado desde EL CORREO por esa elección de Estrella Galicia para al Eurocopa de este 2021, Gus Hill, lo ha argumentado con humor: “Vi mucho la serie La Casa de Papel durante el confinamiento”. Su explicación avala el marketing que hizo esta marca de la firma gallega de Hijos de Rivera en dicha trama de Netflix, que conllevó lanzar en febrero de 2020 más de 32 millones de etiquetas con la imagen de este serial en botellines de Estrella Galicia por medio de una novedosa edición especial tematizada.

La Casa de Papel fue la serie más vista en dicha plataforma de pago durante el pasado año, según la revista norteamericana Digital Spy y en varias escenas aparece la cerveza gallega entre los personajes, un recurso denominado emplazamiento publicitario (product placement) que también usó Cabreiroá en esta ficción española.

GUS HILL EN ESPAÑA “He tomado la cerveza Estrella Galicia muchas veces antes de hacer varios viajes a España, a ciudades como Sevilla, Barcelona o​ Valencia, y esta botella de la foto la compré en Drinkers Paradise, en Kentish Town, Londres”, ha indicado Hill en charla con este diario. Y al comentarle el impacto de su nuevo tuit cervecero y plantearle que igual la empresa gallega acaba por invitarle a Galicia dada la repercusión, responde con simpatía, la que irradia su aspecto de clásico hincha británico dado al tercer tiempo, a la tertulia pospartido en los pubs, hoy, como todo, bajo límites de la era COVID.

“¡Definitivamente no diría que no a una invitación para visitar esa cervecera gallega si me lo estuvieran ofreciendo! ¿Qué puedo decir de Estrella Galicia? Pues... que es una cerveza lager realmente buena”, apostilla este seguidor del modesto Cheltenham Town, club que este año ha competido en la League One, liga de fútbol equivalente a nuestra antigua tercera división. Respecto a su divertido nexo entre el torneo cervecero y la actual Eurocopa, por mucho que vista camisetas de la selección inglesa, Gus Hill admite que los suyos no son sus favoritos de cara al triunfo final.

“Solo bebo cada cerveza elegida una vez que el país es eliminado del torneo pero creo que los franceses ganarán la Copa, así que Meteor será la última”, dice sobre esa cerveza gala de tipo pilsner.

Sin embargo, si el último trago de la cata de Gus es de Estrella Galicia supondría el triunfo de España. Sea así o no, el campeonato de la popularidad ya lo ha logrado él.

