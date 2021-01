Récord de audiencia de TVG en seis anos

Televisión de Galicia (TVG) pechou o mes de decembro cunha cota de pantalla do 11,5% no conxunto do día, a media mensual máis alta desde febreiro de 2014, e un 11,6% no prime time ou faixa de maior consumo televisivo, o valor máximo acadado desde decembro de 2018. O share da canle pública galega é superior ao 10% no conxunto do día por terceiro mes consecutivo, afianzando deste xeito a súa tendencia á alza.

Comparando estes datos cos do mes de novembro, a TVG é a canle que máis medra en Galicia, xa que experimentou un incremento de 9 décimas (un 8,5%) no conxunto do día. No prime time tamén foi a que máis creceu, con 6 décimas máis (un 5,5% de incremento). Con respecto ao mesmo período de hai un ano, o incremento é de 2,2 puntos de cota no conxunto do día, o que supón un aumento do 23,7%.

Tamén é a canle que acada unha maior audiencia en Galicia entre os mozos de 13 a 24 anos. A cota de pantalla nese target é do 11,1% e o seu competidor máis próximo, Antena 3, acada un 8,2% nesa faixa de idade. Por faixas horarias, o liderado dos informativos do mediodía é absoluto, cun 21,6% de cota de pantalla acadado de luns a domingo, situándose 7,6 puntos de share por riba do seguinte competidor, Tele 5, que rexistrou un 14%. Ademais, os informativos diarios da TVG foron en decembro os máis vistos.

Indo a intres deste mesmo 2021, a entrega antonte de A liga das familias extraordinarias tivo un bo 9,9% de cota con 98.000 personas nunha noite especial cunha actuación da cantante Pili Pampín coas as súas fillas e sobrinas.