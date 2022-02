Omar Montes, protagonista desta noite no ‘Land Rober’

Este xoves vén visita Land Rober Tunai Show (TVG) o cantante Omar Montes. E o espazo que leva Roberto Vilar ofrecerá tamén un pequeno adianto da visita dos Gemeliers o próximo xoves. Vilar conta no se equipo con Eva Iglesias, Miguel Canalejo e Víctor Fábregas, xuntos nun formato que mistura as entrevistas o humor e a música. Case sempre adaban bos datos de audiencia.

Por outra banda, o espazo A Revista porá hoxe sobre a mesa o tema do acollemento familiar, que lles proporciona aos nenos un xeito de medrar de forma segura e feliz, dando resposta ao seu dereito a vivir en familia. Para tratar este tema de actualidade, despois de que a Cruz Vermella de Ourense lanzara un chamamento para atopar persoas que se poidan facer cargo de bebés e grupos de irmáns, Loly Gómez conversará coa psicóloga Sonia López e cunha familia acolledora.

O programa da TVG tamén se interesará pola inserción laboral dos alumnos de FP, que, segundo os últimos datos, é do 85%, é dicir, catro de cada cinco titulados atopan un traballo coherente coa súa formación previa. Sobre este tema debaterán no estudio o director do IES San Clemente, de Santiago, Víctor Lourido; a directora do CIFP A Carballeira, de Ourense, Marta Vázquez, e o alumno Santiago Andrade, que obtivo a medalla Galiciaskills 2021 na modalidade de desenvolvemento web. Por outro lado, falarán tamén dos ronquidos, un mal hereditario de moitos que se converte todas as noites en pesadelo para outros. Para coñecer as súas causas e saber se ten solución, o programa contará coa presenza do otorrinolaringólogo Miguel Grandío e dun matrimonio ao que lle afecta este problema de xeito especial.

RADIO GALEGA MÚSICA. O espazo de música de Radio Galega Música, Ondas indies (22 h), celebra este xoves 100 programas sendo altofalante dos grupos máis sobresaíntes, sobre todo galegos, de estilo indie pop.

Polos micros achegáronse ata agora tanto os produtos máis actuais como xoias que quedaron no esquecemento, amais de entrevistas con 75 artistas, que esmiuzaron os seus discos e avanzaron os seus proxectos para os oíntes da emisora pública. Na edición única deste xoves, o formato estreará a súa nova sintonía, unha canción composta expresamente para o programa por Eladio Santos, que leva por título Que é iso do indie. Amais, contará como convidado especial co coruñés Xoel López, un dos artistas máis representativos da escena independente actual.

Tamén ofrecerase nesta andaina en exclusiva varios adiantos de discos de artistas galegos, como o novo de Berto con Mariña Paz, O teu mandil, e a estrea do primeiro corte de Ven a verte, o segundo traballo discográfico de Blanco Palamera, e publicarase unha lista en Spotify con todas as cancións emitidas nas despedidas de cada emisión, que sempre son dedicadas a un músico, un disco ou un acontecemento musical a modo de nova efeméride.