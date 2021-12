Ómicron y pandemia para rato mientras la vida sigue

Me temo que, ómicron mediante, nos queda hablar de covid y virus para rato, aunque personalmente yo ya le he perdido la cuenta a esta pandemia. Leo que Sanidad hizo ronda de recuento por las comunidades autónomas a principios de semana, notificando 10.261 nuevos casos de coronavirus (de los que 6.789 fueron diagnosticados en solo 24 horas), 44 muertes y con la incidencia superando los 200, lo que a golpe de martes nos llevaba a la cifra total de 5.164.184 personas contagiadas de Covid-19 desde el inicio de la pandemia. Vaya por delante, que no le quito respeto y temor a la enfermedad ni valor a las cifras, que sin duda son terribles, ni al dolor y a la preocupación que hay detrás, pero esta estadística de números diarios que parece eterna y que solo habla de esta dolencia, como si no existiesen otras muchas por las que también sufrimos y morimos aunque parezca que ya no existen, ha terminado por hacer que pierda la cuenta de lo que realmente significan.

Vamos, que veo las cifras covid en los medios como quien ve las subidas y bajadas de la bolsa y los valores bursátiles que no entiendo. Y en cierto sentido supongo que es mejor, más que nada para poder seguir viviendo. Porque apelando a la prudencia, a la necesidad de lograr una inmunidad colectiva, al uso de la mascarilla en lugares con afluencia de gente, al pasaporte covid para entrar en locales y viajes, yo quiero que la normalidad vuelva a mi vida, le llamen nueva o le pongan un semáforo, pero que vuelvan las quedadas sin número limitado en los locales de hostelería, los conciertos de pie a codazos y los teatros llenos.

A estas alturas, tengo claro que la pandemia demostró mucho de lo que ya se sabía. Que es imprescindible invertir en investigación, que tenemos una sanidad que no nos merecemos y a la que deberíamos cuidar más; que el ser humano es egoísta por naturaleza (véase el reparto de vacunas en el mundo) y bastante, bastante tonto (a la vacunación y a los no vacunados de nuevo me remito); que este virus desconocido, imprevisible y descontrolado, al igual que cualquier otra situación extrema a la que nos enfrentemos, ha sacado lo mejor y peor de cada uno, y que de política y políticos, es mejor ni hablar.

EN FIN, QUE SEGUIREMOS HABLANDO DE COVID, RESTRICCIONES Y EL ‘SALVA LA NAVIDAD’ un rato largo. Lo que no deja de ser paradójico, al menos para el sector de la hostelería, que está viendo como la campaña se le hunde cada vez que aparece un político en la tele dando cifras y anunciando medidas.

Y mientras lo del virus sigue condicionando nuestra vida y en los laboratorios se rompen los cuernos para crear nuevas vacunas y nuevos sistemas de protección frente a él, aparecen unos nuevos xenobots diseñados por Inteligencia Artificial que son capaces de reproducirse biológicamente, se fabrica una cámara ultra compacta del tamaño de un grano de sal gorda que logra producir imágenes nítidas y a todo color, y a Marta Ortega la nombran presidenta de Inditex para sustituir a Pablo Isla al frente del grupo a partir de abril de 2022. Todo como de ciencia ficción, ¿o no? Ella ilusionadísima, dice, y yo muriéndome de ganas de saber cómo rayos se sustituye al que ha sido el primer ejecutivo de la mayor empresa de España por capitalización, capaz de sextuplicar su beneficio y quintuplicar las ventas, sin hacer el ridículo ni morir en el intento. Ojalá se pasase mañana por la inauguración de la muestra fotográfica de Peter Lindbergh y nos lo contase con pelos y señales. Yo soy toda oídos, querida.