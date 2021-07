‘Onde todo pode ocorrer’, ou o mellor paseo pola Ribeira Sacra

“Temos que destacar a visión que tiveron Queiman e Pousa e moitos dos que os precederon, como os sete tolos (en referencia ás sete persoas que impulsaron a creación da denominación de orixe Ribeira Sacra) ou Eduardo Barreiros, para contribuír a promocionar este territorio, berce de xente loitadora e valente, unha contorna á que seguiremos apoiando para seguir potenciando a súa identidade como destino universal”.

O recoñecemento o fixo o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, destacou , na estrea da produción audiovisual Ribeira Sacra, onde todo pode ocorrer”, dos artistas Queiman e Pousa. O acto, celebrado no Mosteiro de Montederramo, tivo como obxectivo presentar esta produción audiovisual que difunde a riqueza histórica, natural, rural e patrimonial da Ribeira Sacra.

Trátase un vídeoclip promocional, un documental, 21 vídeos promos de adegas e cinco making of. Todo elo para que o territorio que é candidato a Patrimonio Mundial pola Unesco -iniciativa impulsada polo presidente Manuel Baltar- “fomente as súas excelencias naturais, etnográficas, culturais e do patrimonio histórico-artístico que posúe”, comentou o presidente da Deputación de Ourense. A obra conta coa colaboración de institucións, concellos e adegas, para poñer en valor a riqueza interior e rural da Ribeira Sacra.

Baltar agradeceu a Queiman e Pousa a excelencia do seu traballo audiovisual, “un ámbito que a desde a Deputación de Ourense vimos promovendo co Festival de Cine ou convertendo a provincia de Ourense nun plató de cinema onde se rodaron e se seguen rodando películas que están acadando os máximos recoñecementos do público e da crítica”.

O presidente da Deputación fixo un repaso ao proceso para poder acadar o recoñecemento de Patrimonio da Humanidade da Unesco para a Ribeira Sacra e lembrou que desde aquel 9 de setembro de 2013 en que convocou aos alcaldes dos concellos ourensáns da Ribeira Sacra e logo sumou o apoio do, daquela, presidente da Deputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, “todo seguiu o seu curso e agora queda agardar que esa distinción se faga realidade, o cal lle dará maior pulo a este territorio”, expresou Baltar no discurso de clausura do acto.

PROMOCIONAR UNHA MARAVILLA. Previamente, o alcalde de Montederramo, Antonio Rodríguez, apelou “á necesidade de seguir promocionando á Ribeira Sacra para conseguir fixar nela máis poboación”, e o presidente do Consello Regulador da Denominación de Orixe “Ribeira Sacra”, José Manuel Rodríguez, salientou “o orgullo de sentirmos partícipes dun territorio ao que o sector do viño soubo aglutinar ao redor dun gran proxecto”. Tamén a ese “efecto unión” se referiu César Parente, vicepresidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, afirmando que Ribeira Sacra son sentimentos, emocións, pero sobre todo xentes e máis de 500 empresas vinculadas ao sector turístico, que traballan cada día para facer máis grande esta contorna”.

A produción presentada é un proxecto da produtora Queiman e Pousa. A sinopse trata sobre o papel dunha empresaria do mundo do viño (interpretado por Andrea Pousa) que dirixe unha adega de éxito e que goza do seu tempo de lecer nos distintos espazos emblemáticos da Ribeira Sacra. Este personaxe experimentará ensoñacións onde a mitoloxía, lendas e Historia serán partícipes: Fadas, romanos e monxes, daranse cita nun enclave único e máxico.

Dirixido por Eugenio Cortegoso, o traballo pon en valor o capital románico rural e homenaxea aos viticultores que manteñen a tradición dunha práctica heroica polos socalcos fluviais, ademais de fomentar o turismo da zona e promover a afluencia de visitantes.

A proposta foi rodar un vídeo musical para promocionar a Ribeira Sacra como candidata a Patrimonio Mundial da Humanidade. Cos acordes de Canto á Ribeira Sacra, interpretado por Andrea Pousa e Bruxo Queiman, a produtora xa demostrou, a través das redes sociais, que esta estratexia de marketing funcionou para acceder a un público moderno, mozo e moi interesado na cultura.

Así, este traballo elaborado xorde para dar continuidade ao primeiro vídeoclip que se realizou en 2018, onde se mostra unha Galicia emigrante dos anos 60, cando non se percibía a riqueza cultural e rural agochada no interior do territorio. Esta segunda parte amosa a comunidade moderna e sostible que é hoxe en día.

Con este obxectivo, recoñecen e destacan o labor dos adegueiros que construíron o mundo da xa famosa viticultura heroica, así como das persoas que emprenderon un produtivo negocio neste destino.

Entre o reparto destaca a presenza de Antón Durán Morris, actor estrela convidado que interpreta a un xeneral romano que percorre estas terras cos seus soldados (representado pola Garda Pretoriana de Lugo). Bruxo Queiman é o actor encargado de levar a cabo o papel de monxe, un personaxe que fará un percorrido polos mosteiros e igrexas máis relevantes da Ribeira Sacra como son os mosteiros de Montederramo, Santo Estevo, Mosteiro San Pedro de Rocas e Divino Salvador, a Igrexa de Santa María de Nogueira de Miño ou a Igrexa de Santa Cristina de Parada de Sil.

Tamén se resalta a beleza dos miradoiros de Parada do Sil, Matacás, Pena do Castelo, Cabo do Mundo ou Vilouxe, así como a praia da Cova, o embarcadoiro de Santo Estevo, a fervenza do Cachón, a ponte medieval da Teixeira e Castro Caldelas, declarado como un dos pobos máis bonitos de España.

No vídeoclip tamén se resalta o traballo das mulleres no mundo vitivinícola, tanto na man de obra como nas decisións empresariais.