‘Operación marea negra’ roda xa a súa segunda temporada

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, asinou a adxudicación de 350.000 euros a Ficción Producciones para a filmación en Galicia da segunda temporada da miniserie Operación marea megra, que arrancaba este mesmo luns na localidade ribeirense de Palmeira.

A produtora compostelá convértese así na primeira beneficiaria da segunda quenda do fondo para a atracción de rodaxes do Hub Audiovisual da Industria Cultural, un dos grandes programas culturais da Xunta para o trienio 2021-2023.

Esta liña de axudas busca actuar como incentivo para converter Galicia nun escenario habitual de producións cinematográficas e televisivas, de xeito que a raíz da súa primeira convocatoria en setembro do último exercicio se impulsou a gravación en diferentes localizacións da comunidade das series Rapa e Argonautas de Portocabo, Hasta el cielo de Vaca Net TV e da película 13 exorcismos, de Bambú Producciones.

A concesión destas subvencións para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais que favorezan a recuperación económica do sector leva aparellado un compromiso de gasto mínimo en Galicia por parte das beneficiarias, cun importante retorno económico nas áreas nas que se levan a cabo as rodaxes.

No caso de Operación marea negra 2, o gasto estimado na nosa comunidade elévase ata os cinco millóns de euros.

O equipo desenvolverá os traballos de gravación dos cinco episodios desta temporada ao longo de doce semanas, das que dez terán lugar en diferentes localizacións da ría de Arousa e da área compostelá, e outras dúas en territorio portugués.

Con este proxecto, dáselle continuidade á miniserie estreada por Amazon Prime a finais do pasado mes de xaneiro sobre o caso real do primeiro narcosubmarino interceptado en Europa, un semisumerxible de construción artesanal que en 2019 atravesou o Atlántico con tres toneladas de cocaína no seu interior e finalmente foi apresado na ría de Aldán. Esa primeira temporada contou tamén cunha subvención da Xunta de máis de 250.000 euros, nese caso a través da convocatoria de 2021 para producións e coproducións audiovisuais.

Ficción Producciones asóciase coa compañía portuguesa Lightbox Comunicaçao Audiovisual para coproducir esta temporada, na que Mamen Quintas e Julio Casal repiten como produtores executivos e Daniel Calparsoro regresa á dirección, xunto con Igor Legarreta.

Jorge López, coñecido do gran público polas súas interpretacións nas series Élite e Now and Then, encarnará o papel protagonista de Operación marea negra 2, que conta tamén con outras novas incorporacións como Óscar Jaenada, Esther Acebo, Soraia Chaves e Patricia Vico ou o galego Miguel de Lira. Ademais, volverase contar con gran parte do reparto da temporada pasada, entre o que se atopan os tamén galegos Xosé Barato, Nerea Barros, Miquel Insua, Luis Zahera ou Manuel Manquiña.

As subvencións para o fomento e a promoción de rodaxes audiovisuais en Galicia son unha das seis liñas de axuda convocadas ata o momento pola Xunta ao abeiro do Hub Audiovisual da Industria Cultural, programa de apoio sen precedentes para o conxunto do sector que busca acelerar a recuperación e garantir a estabilidade dos profesionais desta industria en Galicia. Cóntase para tal fin cun orzamento de 9,6 millóns de euros durante o período 2021-2023 a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional dentro do Eixo REACT-UE do Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia.