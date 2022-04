Operación tableta

Como imagino que alguno de ustedes ya sabrá, el próximo libro de SC versa sobre la nutrición fisiológica; es decir, esa manera juiciosa de alimentarse que echa mano de los productos tradicionales (de la huerta local o de temporada), pero además organizándolos en tiempo y forma, pues de eso mismo (de los modos y las maneras a la hora de comer) la gente pareciese desentenderse bastante-demasiado.

Hablando en plata, amigos: el sistema fisiológico funciona porque consiste en echarle el carburante más adecuado al cuerpecillo humano, pero además en el momento y modo más idóneos para hacerlo. Piénselo un segundo: ¿qué ocurría cuando de jóvenes nos hacíamos una caminata muuuy larga de senderismo o excursión, y nos extraviábamos por el camino, y al regresar a casa o al campamento por la noche con un hambre de mil pares de narices nos papeábamos una pantagruélica cena? Ajá: no sólo la digestión era estupendísima (ni se notaba siquiera), sino que además, después, roncábamos a pierna suelta, ¿verdad? Pues esa misma sensación “de tabla de planchar” a la hora de irse para el catre, es la que persigue el método fisiológico, aunque ya peinemos canas.

Porque, reconozcámoslo: el 80 % de las personas, a día de hoy, se va para la cama con la barriga más hinchada que el globo de Betanzos, ¿a que sí? Y se levanta apalominada, vaya por dios... Inflamación de la gorda, chavales.

¡Por Atenea y Poseidón! ¡Vaya si el método funciona! Pero no porque se lo diga Santi Carro, no, ¡sino porque se lo acabará diciendo su propio cuerpo! Y sino, tiempo al tiempo. Es que, además, el método funciona doblemente:

1/ El seguidor del programa aprende a seguir los designios fisiológicos que le va indicando y marcando su propio aparato digestivo -ahora sí-, a la vez que se desinflama que da gustico verlo -“la procesión por dentro”-, mientras que vuelve a redistribuir armoniosamente los líquidos de su cuerpecillo humano.

2/ Mientras que “por fuera” sus carnes se tornan prietas cual acero toledano -cre-creeeeeckk-... Recordemos, queridos amigos y amigas, que cuando las cosas se hacen bien desde el principio el cuerpo comienza a funcionar chachi por dentro, y eso se traduce en una apariencia exterior armoniosa, esbelta, dinámica, y con ello se termina de conseguir, al fin, el mantenimiento de nuestro peso ideal sin efectos rebotes... porque, que levante la mano quien haya hecho una dieta y no haya tenido efecto rebote.

Claro, con tantas dietas de moda -paleolíticas, cetogénicas, veganas- uno ya no sabe muy bien cuál es “la de verdad de la buena” y termina cogiendo por aquí y por acullá las ideas más cómodas o las que más nos convengan, solo para acabar llevándose un buen chasco ya que, como siempre dice un servidor, “hazle caso a todos, que no te funcionará con ninguno”.

Pero ahora ya no hay excusas, damas y caballeros, pues el verano asoma ya el hocico y una edición especial de lujo, editada en tapa dura, se atisba en el horizonte cercano. Un tratado de nutrición fisiológica como la copa de un pino que aparta a cualquiera de los hábitos nutricionales contranaturales (formadores de ácidos, radicales libres e inflamaciones varias), a la vez que le pone rápidamente en la senda adecuada que sólo es una: la fisiológica. Ahora, más que nunca, el conocimiento es poder.

Ojo, ojo que el día menos pensado dicha edición especial irrumpirá cual monzón tropical en nuestra CCAA, un domingo cualquiera, desperdigándose por entre los variopintos kioscos que trabajen con EL CORREO GALLEGO, pues tal ha sido el patrocinador del libro y el garante de su puesta en escena. Lógicamente, los responsables de tamaña obra no actuaremos así, sibilinamente y sin anuncio previo, sino que daremos la nueva haciendo sonar nuestros cuernos -Buooohhhhhhh!!!- para que las hordas de fanáticos puedan hacerse con su copia dejando tras de sí un reguero de polvo y estanterías vacías.

Y usted, ¿se lo va a perder? ¡Voto a bríos, más bien, no!: es hora de abandonar nuestro confortable y mullido lecho de plumas para 1/ pegar un brinco de la cama -Poing- 2/ tomar una buena bocanada de aire fresco -Auuuummmpp!!!- 3/ de apretar firmemente los glúteos -¡Zip! ¡Zap!- y de salir presto al galope tendido hacia el kiosco más cercano para hacerse con una copia de Nutrición Fisiológica contra los 7 grandes males.

Nota desde redacción: según nos ha auspiciado el oráculo de Delfos, recomendamos a los seguidores más acérrimos, el día de la carga, que antes de adentrarse en el kiosco se pertrechen adecuadamente con su hoplón (escudo redondo espartano) y su pica reglamentaria de 2.5 metros, puesto que tales ediciones de lujo para coleccionistas van siempre un poco justitas en ejemplares y a lo mejor alguien -digo a lo mejor- antes de hacerse con su copia, deberá astillar un par de lanzas.

Y ahora fuera bromas: con una mano en el pecho (y la otra, no le digo dónde) confieso aquí y ahora que este manual -recién parido después de los dolores- me llena de orgullo y satisfacción..., como dijo un buen samaritano, ¡Ja! En serio, en serio se lo digo: ya no asusta tanto el hecho de que éste sea el mejor libro de nutrición que he escrito (que también, que también), como que en esta ocasión sea ¡¡¡el mejor libro de nutrición que he leído!!! Y que Zeus descargue su ira y me fulmine en el acto, si faltase a mi palabra o levantase falso testimonio.

¿Cómo? ¿Ha dicho edición especial, de lujo, en estilo greco-clásico? ¿Con sus alto-relieves en la portada y en formato panorámico? ¿Y con fotos de papeos fisiológicos a todo color, intercaladas entre tan sustanciosos preceptos? Efectiviwonder: edición especial deluxe, en tapa dura, para satisfacer los enormes apetitos de las legiones guruéscas, siempre ávidas de nuevos y sustanciosos conocimientos. Este libro va dedicado a todos ellos, para todos esos hombres y mujeres que me siguen valiente e inteligentemente desde hace casi una década, ¡y que no tienen tiempo para tonterías, verdad!

Para todos ellos, digo, y con tooodo el cariño del mundo va dedicada mi obra magna, pues ellos son -y siempre han sido- el fuelle que inspira mi trabajo.