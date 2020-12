Orzamento de 110 millóns para a CRTVG no ano 2021

O director xeral da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, compareceu onte no Parlamento de Galicia para presentar o orzamento da Corporación correspondente a 2021, orzamento por importe de 110,4 millóns de euros.

Na súa intervención, explicou que este orzamento plasmarase na consolidación dun medio de comunicación modernizado e orientado á competitividade “nun momento no que o cambio se está a acelerar da man dos avances tecnolóxicos e dos novos hábitos de consumo”.

Lembrou tamén que a CRTVG mantén unha situación de equilibrio orzamentario desde hai dez anos o que lle permite afrontar o futuro a corto prazo con un horizonte de estabilidade.

Entre as grandes partidas de aplicación, o director xeral expuso que o orzamento actuará como motor da innovación (a CRTVG mantén proxectos de innovación dixital en colaboración con Amtega para a súa aplicación no eido da educación) así como “da industria audiovisual galega, coa que manterá unha actividade superior aos 36 millóns de euros”, na liña da mantida neste 2020.

Así mesmo, Sánchez Izquierdo sinalou que unha das grandes partidas será destinada á xestión dos recursos humanos da Corporación, con case 53 millóns de euros, “cun compromiso de estabilidade e calidade no emprego” e coa aplicación de “altos valores en igualdade desde unha perspectiva de xénero: igualdade de funcións, de retribucións e actuacións”.

O desenvolvemento do servizo público de comunicación no vindeiro 2021 plantéxase en termos de atención ao consumidor, o espectador, como centro das estratexias e accións da Corporación, tanto de programación como de conexión e comunicación, co fin de atender á “necesidade de construír confianza e dar resposta axeitada á crecente importancia dos datos.”

ingresos O orzamento da Corporación sostense principalmente coas achegas da comunidade autónoma (103,5 millóns de euros) e ingresos que para o ano que vén se prevén de algo máis de seis millóns.

“E este rigor na xestión” salientou Sánchez Izquierdo “vén aparellado de resultados a nivel de audiencia do que se pode colixir que estamos ante unha xestión eficiente dos recursos que os galegos invisten nos medios de comunicación públicos de Galicia.” Para soster esta afirmación o director xeral da CRTVG expuso os datos do Estudio Xeral de Medios (EXM) coñecidos onte, nos que, nun contexto xeneralizado de caída de audiencia das radios, “os datos reflicten que a Radio Galega (RG) acada un novo máximo histórico con 218.000 oíntes de luns a venres.

A RG é líder cun 31% de share, catro puntos por diante da Cadena Ser, segundo sinalan desde a CRTVG.

A Televisión de Galicia (TVG), pola súa parte, sigue a liderar audiencias cun 14,9% de cota de luns a venres e cunha faixa informativa do mediodía por riba do 36% duplicando ao resto de canles da competencia neste sector.