Os doadores galegos fixeron posibles no 2019 seis doazóns de medula ósea

Os doadores galegos fixeron xa posibles 6 doazóns de medula ósea efectivas no ano 2019, amosando dese xeito que vai medrando na poboación a opinión de facer un esforzo nese senso e no eido da solidariedade a nivel sanitario. Cómpre destacar a excelente participación da nosa comunidade autónoma no Plan nacional de médula ósea para este ano 2020, que a nivel nacional plantexaba o obxectivo de alcanzar 400.000 doazóns e que foi superado con dous anos de antelación. Afróntase agora o reto de alcanzar os 500.000 doadores en 2022.

A Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos quere destacar a importancia da doazón e anima aos máis novos a facerse doadores. Así mesmo, a Axencia pon en valor a solidariedade da cidadanía galega, que no último ano sumou case 1.400 novos doadores ao Rexistro nacional de medula ósea (Redmo), que conta na actualidade con cerca de 434.000 persoas inscritas, das que 12.244 son galegas, dato que xenera optimismo en canto o aumento de fichas para progresar logo de anos facendo campañas e proxectos para sacar adiante plans que axuden neste campo.

A Axencia está a desenvolver unha continua actividade de sensibilización e promoción a prol da doazón de medula ósea, a través de charlas na escola e a universidade. Dirixido a este último colectivo concreto convocouse a quinta edición do Concurso de curtametraxes, relacionado coa doazón e o transplante de medula ósea.

Premiados Nesta quinta edición, acadou o primeiro premio o traballo Como salvar unha vida en tres pasos, realizado polo alumno do Grao de Enxeñaría Informática da UNED, Millán Castro Vilariño.

Polo que atinxe ao segundo premio, nesta V edición recaeu na curtametraxe Amigo Invisible, do estudante da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Vigo, David Hortas García, exemplo de audiovisual e compromiso social.