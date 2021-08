Kiko e Shara, Budiño e M-3, no ‘Bamboleo’

Bamboleo (TVG) contará mañá pola noite coa visita do dúo gaditano Kiko e Shara. Os dous irmáns, que levan xa 15 anos de éxitos, estarán celebrándoo con Xosé Manuel Piñeiro. O programa contará tamén coa presenza dun artista galego que leva percorrido catro continentes coa súa música: Budiño. Os artistas cantarán, contarán as súas novidades e participarán nos xogos dos colaboradores.

Os irmáns Gaviño publicaron o tema Un rayo de luz no 2020, unha canción que fala do amor e cuxa presentación se viu condicionada pola pandemia. Esta noite, Kiko e Shara encherán de luz o plató de Bamboleo con esta canción e interpretarán o seu último single, unha reedición de Puede ser, un éxito do seu primeiro álbum.

Fulgor é o título do último disco de Xosé Manuel Budiño, un traballo no que a voz do artista moañés colle protagonismo, e que inclúe Sos e Frida, os temas que esta noite interpretará neste espazo da canle pública galega.

A orquestra M-3 ten un novo espectáculo adaptado ás condicións sanitarias e amenizará a noite coas súas versións nesta entrega.

No Dirtidansi, a parella de baile latino formada por Álex e Ornella, que chega desde León, realizará dúas fantásticas exhibicións de bachata.

As dúas participantes deste sábado do Agora ou Nunca, Sofía López e Lucía Galbán, exhibirán as súas habilidades como cantantes cos temas Happy de Leona Lewis e Corazón Salvaje de Marcela Morelo. O Club Deportivo Bamio, de Vilagarcía de Arousa, e o Innae de Taekwondo, de Cambados, serán os que compitan na Jrileira.