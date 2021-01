Os galegos debemos apoiar o Xacobeo para conseguir unha maior acción exterior

Serafín Pazos-Vidal actualmente desenvolve o seu labor como responsable de Política Europea na Convención Escocesa de Autoridades Locais (COSLA) e tamén é investigador. Doutorouse en Unión Europea (UNED, UPV), é licenciado en Ciencias Políticas e da Administración pola USC e diplomado en Xestión Financeira Pública (SOAS), contando con 17 anos de experiencia profesional en Bruxelas.

Pazos-Vidal presentou este mércores o seu último libro Subsidiariedade e Gobernanza Multinivel na UE: Actores, Redes e Axendas. Aínda que o libro foi publicado fai un ano, en Galicia por agora non puidera ser presentado. Comenta que quería facer esta presentación na facultade de Ciencias Políticas da USC, onde el empezou a interesarse polos temas europeos, pero dada a situación da pandemia foi imposible, polo que se decantou por facelo mediante as “Charlas O Mundo Desde Aquí” do Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (IGADI) de forma online.

Este libro é resultado da súa tese de doutoramento. Defíneo como “un resumo dos 20 anos de batallas da Unión Europea dende o punto de vista da Gobernanza Multinivel, que é como afecta a Unión Europea aos gobernos subestatais, tanto as Comunidades Autónomas como o mundo local.” A pertenza a Europa e a súa relación coas comunidades autónomas orixinou moitas tensións, España internamente está a anos luz do que existe en Austria ou Alemaña, onde as propias constitucións recoñecen o dereito das rexións a ser consultadas sobre calquera asunto, nacional ou comunitario, que afecte os seus poderes e autonomía fiscal.

En Subsidiariedade e Gobernanza Multinivel na UE: Actores, Redes e Axendas encontramos un resumo académico, onde “a a miña vida e as miñas batallas tamén se reflicten contadas con apuntamentos a pé de páxina e citas académicas, pero como digo sempre, é un percorrido de 20 anos do que un chegou a aprender”. O libro cubre todas as dimensións dende a participación da Unión Europea nas rexións, políticas públicas da UE, o rol dos parlamentos, o Tribunal de Xustiza (TJUE) e tamén o futuro de Europa, cun enfoque que está baseado nos actores, dende o Comité de Rexións ata outras organizacións de interese público pero que non son institucións.

Como salientaba o seu director de tese, Jose Luís Domínguez, o labor que fai Serafín neste libro académico é excelente, a súa tese conseguiu ser premio extraordinario da UNED na súa promoción. Ademais o seu libro, que xa vai pola súa segunda edición, ten tal prestixio que está publicado en Routledge, unha das principais editoriais académicas do mundo.

En canto á importancia de Galicia na UE, Serafín pensa que fallamos na diplomacia pública. “Hai pouco pechouse o Centro Galego en Bruxelas, non se soubo aproveitar o potencial que tiña, era un dos centros culturais e de eventos principais da cidade pero ninguén sabía que era o Centro Galego. Pero o importante non é só ter oficinas senón facer algo útil de cara ao exterior. Para conseguir unha maior acción exterior creo que os galegos tamén debemos de apoiar agora o Xacobeo, porque estamos deixándoo de lado como se fose unha cuestión da Xunta de Galicia ou dos relixiosos pero o que é realmente é unha oportunidade de promoción única de Galicia que hai que saber aproveitar. Tal vez o galegos temos unha cultura menos colaborativa que outras, somos máis individualistas, porque somos unha sociedade máis heteroxénea do que parece.”