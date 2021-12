Os hosteleiros, en ‘A Revista’

compostelanos Coas datas importantes do Nadal ás portas e coa sexta onda da pandemia do coronavirus aínda en fulgurante ascenso, os que máis están a notar as consecuencias son os empresarios de hostalaría, que viron como as boas expectativas de hai unhas semanas se truncaron e sufriron un aluvión de cancelacións de ceas de empresa e de xuntanzas familiares ou de amigos por estas datas. O programa A Revista achegarase hoxe a esta situación da man do presidente da Asociación Hostalaría Compostela, Thor Rodríguez. A situación provocada pola covid-19, pero desde a vertente sanitaria, será analizada no espazo da TVG polo médico Manuel Viso, que falará da suba disparada dos contaxios na véspera de Noiteboa e que lles dará consellos aos espectadores para afrontar de forma segura as ceas e xantares de Nadal. redacc.