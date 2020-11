Os informáticos galegos celebran a súa Noite cun acto presencial e en ‘streaming’

Santiago. O CPEIG celebra hoxe a XII Noite da Enxeñaría en Informática de Galicia, un evento cunha dobre vertente presencial e virtual. Terá lugar no Hotel OCA Puerta del Camino de Santiago, ás 21.00 horas, onde se entregarán os premios anuais da profesión, mentres que na retransmisión en directo estarán conectados máis de 400 profesionais do sector TIC de Galicia.

Esta duodécima edición será presentada pola xornalista de EL CORREO GALLEGO María Almodóvar e clausurada polo alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo. Como espectáculo lúdico, o evento contará coa actuación do mago Jorge Blas que ofrecerá un show no que relacionará a maxia coas novas tecnoloxías. Aproveitando a interacción directa que ofrece o streaming, Blas fará varios trucos de maxia con cartas –sobre a temática dos premios e de diversas cuestións do contexto actual das novas tecnoloxías– para os que contará con diferentes voluntarios.

Os premios anuais da profesión, divididos en dez categorías, recairon na Cidade das TIC, no Concello de Santiago, na aplicación móbil Localsafe, na Confederación Aspace, na enxeñeira informática Aida Vidal Balea, en Tecnópole, na compañía teconolóxica Appentra, no catedrático en Informática Miguel Rodríguez Rubio, na enxeñeira en informática Sabela Ramos e no director da División de Planificación e Coordinación de Ciberseguridade do Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Miguel A. Amutio.

A Noite é xa unha gala consolidada onde o CPEIG pretende mostrar á sociedade o traballo desenvolto por enxeñeiros en informática dentro da sociedade da información e as iniciativas relacionadas co ámbito das TIC. Na actualidade, o CPEIG suma máis de 350 colexiados e colexiadas. ECG