Os María Casares reivindican a escena como patria refuxio para as persoas desprazadas

A gala dos XXVI Premios de Teatro María Casares lembrará a figura da actriz no seu centenario e reivindicará a escena como “patria-refuxio para todas as persoas desprazadas” polas guerras, polos conflitos, polas inxustizas, polas pobrezas.

“Neste 2022 no que conmemoramos o centenario de María Casares, na gala queremos erguer sobre o escenario a palabra e a sabedoría que nos legou a través das súas memorias, Residente Privilexiada, nas que proclamou unha sentenza que é capital: O teatro é a miña patria”, sinalou Carlos Álvarez-Osorio, director da gala, na rolda de prensa deste martes que se celebrou no Teatro Rosalía Castro coa participación do primeiro tenente de alcalde da Coruña, Juan Ignacio Borrego Vázquez; o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; o deputado de Patrimonio da Deputación da Coruña, Xosé Lois Penas, e a secretaria-tesoureira da Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG), Arantza Villar.

Ossorio subliñou na súa intervención a importancia que ten o exilio tanto na gala coma na vida da actriz que lle dá nome aos premios. “María Casares foi unha resistente, unha persoa cunha enorme resiliencia que considerou sempre o teatro como un medio de encontro coa humanidade, sobre todo para toda esa humanidade que se viu obrigada ao longo da historia a fuxir, a exiliarse como se exiliou ela”, apuntou Álvarez-Ossorio, quen adiantou que na gala se retratará a traxectoria de Casares a través de catro etapas vitais: “a infancia, o exilio, a guerra e o teatro como patria”.

A secretaria-tesoureira da AAAG, Arantza Villar, manifestou que ten unha gran carga emotiva para o sector por varias razóns. “En primeiro lugar, porque será a gala na que recuperaremos a normalidade tras todo o que aconteceu na profesión escénica coa pandemia. O Rosalía Castro da Coruña encherase sen restricións para festexar a gran festa do noso teatro”, dixo Villar, antes de detallar outras razóns para a celebración.

“Conmemoramos o centenario de María Casares, quen con gran xenerosidade lle cedeu á AAAG en 1996, pouco antes de morrer, o seu nome para bautizar os nosos premios. Niso tivo moito que ver Lino Braxe, a quen este xoves homenaxearemos tamén coa concesión do Premio de Honra Marisa Soto”, indicou antes de lembrar que Fernando Dacosta lerá o Manifesto Galego do Día Mundial do Teatro.

Álvarez-Ossorio conta cun elenco conformado integramente por mulleres que se encargarán de poñerlles voz ás palabras da propia Casares. Deste xeito, na cerimonia actuarán as actrices Marián Bañobre, Nerea Brey, Sheyla Fariña, Rosa Puga Davila, Marta Pérez e Mónica de Nut. A música ao vivo correrá a cargo de Proxecto X, formación integrada pola guitarra de Virxilio da Silva, o baixo de Paco Charlín, a batería de Diogo Silva e a voz da propia De Nut. Violeta Martínez Rivera encárgase do deseño de iluminación e do espazo escénico, Marián Bañobre exerce como vestiarista e Rubén Porto é o axudante de dirección.

A gala, organizado pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia co apoio de institucións como a Xunta, a Deputación da Coruña, o Concello da Coruña, a Fundación AISGE ou Gadis celebrarase este xoves no Rosalía Castro e poderase seguir en directo a partir das 20.30 h., na conexión pola canle de youtube que dedica aos premios.

Cigarreiras, de Contraproducións e Teatro Romea, e Othello, de Voadora, contan con 8 finalistas cada unha. A lúa vai encuberta, de Incendiaria e A Quinta do Cuadrante, aspira a facerse con 7 galardóns, mentres que Terceiro acto, obra do CDG opta a 6. Pola súa banda, Quixote, de Pedras de Cartón; Comando comadres, de Matrioshka Teatro, e O Charco de Ulises, do CDG, rexistran dous finalistas. Cun atópanse Serba me serbavo te, do CDG; Hugo, dos Náufragos Teatro; Cubo, de Elefante Elegante; A parábola do angazo, de Talía Teatro; Morgana en Esemelle, de Sarabela Teatro; Soga e Cinsa, de Aporía Escénica, e A Cazola de Lola, de Tanxarina.