Os Premios da Cultura Galega desta edición xa teñen os seus gañadores

A escritora Ledicia Costas, o fotógrafo Xurxo Lobato, a Federación de Teatro Afeccionado de Galicia (Fegatea), aCentral Folque, o exdirector da Filmoteca Española Chema Prado, o dinamizador da cultura e lingua galegas Xosé González Martínez, a Fundación Penzol e a responsable do Centro de Estudos Galegos en Budapest, Ildiko Szijj, son os galardoados nos Premios da Cultura Galega 2020.

Foron distinguidos nas modalidades de Letras, Artes Plásticas, Artes Escénicas, Música, Audiovisual, Lingua, Patrimonio Cultural e Proxección Exterior respectivamente, por un xurado que estivo presidido polo conselleiro de Cultura, Román Rodríguez.

Con estes galardóns, a Xunta de Galicia premia un ano máis o labor creativo de Galicia e a súa expansión nos novos espazos que se abren na actualidade en diferentes ámbitos. Recoñécese a excelencia creativa, a capacidade de intercambio, a experimentación e a proxección da construción cultural de Galicia.

Ledicia Costas, Letras. Pode dicirse que é unha das escritoras máis lidas e premiadas do panorama literario galego e tamén unha das máis traducidas, o que a converte nunha excelente difusora da lingua e literatura, da creación e da cultura galegas en Galicia e no resto do mundo.

Xurxo Lobato, Artes Plásticas. No campo das artes plásticas o premiado é Xurxo Lobato, un dos fotógrafos máis representativos da actualidade dunha dilatada traxectoria profesional iniciada nos anos setenta, que abrangue unha diversidade de xéneros e formatos, desde o fotoxornalismo ata a fotografía artística.

FEGATEA, Artes Escénicas. É unha entidade privada sen ánimo de lucro que naceu hai vinte anos da man de sete grupos de teatro (Asociación de Mulleres de Moaña, Atrezo, Aurín, Ditea, Escoitade, Metátese e O Trasno). Defenden e promoven o teatro amateur en galego.

aCentral Folque, Música. Iniciou a súa andaina como Conservatorio de Música Tradicional e Folque de Lalín, centrada no ensino musical. En 2008 desprázase a Santiago e, xa co nome actual, amplía o seu labor ao estudo, á promoción e á divulgación da música galega, cubrindo a carencia existente ata o momento nas ensinanzas regradas da nosa música popular.

Chema Prado, Audiovisual. É o director máis lonxevo da Filmoteca Española, cargo que ostentou entre 1989 e 2016. Ata a súa chegada a este organismo, no que entrou en 1976, colabora en Fotogramas, Cambio 16 ou Imagen y Sonido como cronista desde os festivais de Pésaro, Manheim Londres, entre outros.

Xosé González, Lingua. Un dinamizador, no sentido máis amplo da palabra, da cultura e da lingua galegas, tarefa que leva desenvolvendo toda a súa vida en prol da normalización plena en distintos espazos de uso. É, de feito, o creador do primeiro servizo de normalización lingüística de Galicia, no concello de Redondela, desde o que traballou coa sala do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en varios procesos que derivarían na primeira sentenza en lingua galega en 1985.

González Martínez creou, así mesmo, un amplo colectivo denominado Galeguizar Galicia, que engloba a distintas entidades que traballan pola plena normalización e uso da lingua galega en distintos ámbitos da vida social, cultural, económica e administrativa, tales como a Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística de Galicia, a Irmandade Xurídica Galega, a Irmandade da Sanidade Galega, o Foro Enrique Peinador, a Irmandade de Agroalimentarios e Adegueiros, a Fundación Lois Peña Novo, a Asociación de Amigos do Couto Mixto e a Asociación Álvaro das Casas.

Fundación Penzol, Patrimonio Cultural. Foi creada en 1963 por iniciativa de Fermín Penzol, cando decide doar a súa valiosa biblioteca especializada en temas galegos para que sexa de acceso público. Desde a súa creación foi enriquecéndose con numerosas e variadas achegas, e a súa biblioteca e arquivo están considerados como centros de consulta indispensables para os investigadores.

As coleccións da Fundación Penzol caracterízanse por ter como denominador común temas ou asuntos referidos a Galicia. Hoxe en día están formadas por máis de 47.000 títulos de monografías impresas desde o século XV, uns 3.800 títulos de publicacións periódicas, 106 títulos de libros manuscritos do século XVII ao XIX, preto de 300 diplomas en pergameo, datados do século XII ata o XVII, 80 pezas de cartografía histórica, con numerosos exemplares do século XVII e 150 metros lineais de documentos de arquivo.

Ildiko Szijj, Proxección Exterior. Por último, o Premio Cultura Galega de Proxección Exterior é para Ildiko Szijj, responsable do Centro de Estudos Galegos en Budapest desde 2014. Licenciada en Filoloxía española, portuguesa e francesa e doutora de Estudos Románicos, defendeu a tese titulada A galego ige története, Természetes morfológiai megközelíté (Historia do verbo galego, Aproximación segundo a teoría da morfoloxía natural). No Centro de Estudos Galegos imparte cursos de lingua galega, civilización galega e historia da lingua galega.

É, así mesmo, membro do comité editorial da publicación Cadernos de lingua, da RAG. Como tradutora coordinou con Luis G. Tosar a publicación Penélope en Budapest e outros poemas, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Manuel Antonio: De catro a catro e Federico García Lorca: Seis poemas galegos, Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Ten colaborado en infinidade de publicacións internacionais.