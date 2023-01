Os premios Margarita Salas de Investigación recoñecen a ‘gridshell’

A ‘gridshell’ de madeira de eucalipto globulus deseñada e construída pola Plataforma de Madeira Estrutural (Pemade) da USC nun dos pavillóns da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría do Campus Terra vén de recabar un un accésit na última edición dos premios Margarita Salas de Investigación, uns galardóns promovidos polo Concello de Madrid que na súa edicion de 2022 distinguiron a tese de doutoramento ‘Láminas reticulares de madeira deformadas elasticamente. Do material á construción’, realizada polo arquitecto Antonio José Lara Bocanegra baixo a dirección do catedrático da USC Manuel Guaita e de Francisco Arriaga, profesor da Universidade Politécnica de Madrid.

A gridshell instalada no Campus Terra da USC, a primeira do mundo realizada con madeira de eucalipto globulus responde á estrutura dunha cuberta de tipoloxía singular en forma de tecido e única en España elaborada con lámina reticulada de eucalipto. O proceso de deseño e a construción desta gridshell, que é resultado de tecnoloxía e I+D 100% de Galicia, centran a temática das pescudas recollidas na tese de doutoramento de Lara Bocanegra, quen previamente participou xunto con outros investigadores de Pemade no cálculo e desenvolvemento óptimo do empalme estrutural da madeira laminada que permite a articulación desta estrutura. Redac.