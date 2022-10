Os preparativos para a exposición de Picasso afrontan a súa fase final

A Coruña. O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, mantiveron onte unha xuntanza de traballo cos comisarios da exposición Picasso, blanco no recordo azul na que a Xunta leva case dous anos traballando e cuxos preparativos entran xa na súa fase final. Na reunión participaron os comisarios Antón Castro, Malén Gual e Rubén Ventureira a diretora do Museo de Belas Artes da Coruña, Ángeles Penas, e membros do equipo técnico-facultativo do museo.

“A cinco meses da súa inauguración continuamos avanzando e ultimando xa os detalles da man de todo o equipo técnico”, expresou o representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades. De feito, a Xunta ten xa rematada a xestión coas entidades prestadoras de obras e definido o contido, así como avanzando no futuro catálogo.

Da man dos comisarios, os traballos céntranse agora na definición das ferramentas dixitais que poidan enriquecer a mostra así como nas actividades complementarias coa intención de chegar ao máximo público posible. ecg