Óscar Carballo e Paula Taibo gañaron en Galicia a Olimpiada Informática

GALARDÓNS. Un rapaz de Castro de Rei, Óscar Carballo, estudante do Colexio Liceo La Paz da Coruña, e Paula Taibo do IES Rego de Trabe de Culleredo, gañaron a Olimpíada Informática Galega e, polo tanto representarán a Galicia na Olimpíada Nacional, que se celebrará en Madrid no mes de abril, si se impoñen na capital iríam en agosto a Indonesia.

No certame participaron 17 estudantes –13 rapaces e 4 rapazas– de educación secundaria -ESO–, bacharelato e formación profesional de grao medio de toda Galicia, procedentes de once centros educativos das cidades da Coruña, Ourense, Santiago e Vigo, pero tamén de localidades como A Estrada, Culleredo, Noia, O Barco de Valdeorras e O Porriño.

Óscar Carballo Puebla e estudante de formación profesional do CPR Plurilingüe Liceo La Paz; e Paula Taibo Suárez, de Culleredo e estudante de 2º de Bacharelato do IES Rego de Trabe do mesmo municipio coruñés. Stevan Lino Gartz foi o terceiro mentras que do cuarto ao séptimo clasificáronse Javier Manotas Ruiz, Isabel Villar García, Marcos Álvarez García e Ares Caamaño Martínez. Paula Taibo, polo tanto, foi elexida mellor programadora femenida mentras que Ibabel Villar levou a distinción á mellor participante da ESO. r.m.a.