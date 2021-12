Otro año que se va hablando de covid y normas

Vaya por delante que lidiar con una situación como esta y estar en la piel de cualquiera de los que toman decisiones sobre la pandemia y a quienes toca poner normas y medidas no es fácil ni muchísimo menos. Pero a partir de ahí, también confesaré que no hay día que se reúna el comité de expertos y que a mí no me dé vuelta la cabeza con mucho de lo que determinan, ni que sus resoluciones no acaben siendo objeto de discusión entre quienes me rodean.

Y mira, sus razones tendrán, no digo yo que no, pero a mí lo de prohibir el uso de las barras en los bares me tiene amargada. Porque me lo pueden explicar del derecho y del revés, pero la distancia en mesa con el del al lado que está conmigo viene siendo la misma sí o sí en un sitio que en otro. Y vale que no nos demos codazos y saltemos abrazados en los conciertos (o sí, si somos convivientes o grupo burbuja, ya de puestos), pero escuchar música de pie o sentado me da que al virus se la trae al pairo.

Y ya si hablamos del toque de queda que no entendí jamás de los jamases durante toda la pandemia, lo de este nuevo toque de no queda (atención que parece un chiste, pero no) ya ni te cuento. Ni eso, ni el empeño en poner los horarios.

Porque vamos, o se creen que este virus además de peleón, resilente y dado a los disfraces y los cambios para despistar, lleva reloj y gps incorporado, o no me lo explico. Y me adelanto, no me sirve que me diga nadie lo de dar pie a botellones y demás, porque ya están desde hace años tan prohibidos como lo de cantar a deshora o hacer ruido.

Así que como siempre en estos casos, que me perdonen pero yo soy más de apelar a la prudencia personal por el bien individual y el bien colectivo más allá de la normativa, e insto desde aquí a escuchar a los científicos que lo investigan; a vacunarse (sí, sí y otra vez sí), a cuidarse uno mismo y a cuidar al resto. Al uso de mascarillas y a la responsabilidad de autoaislarse cuando se es positivo o cuando se está en contacto estrecho con uno que lo sea. En definitiva, a enseñar y a aprender a convivir con este virus que ha venido para quedarse a formar parte de nuestra vida, y que esta siga su curso, que ya va siendo hora.

Y VOY A CONFESAR QUE DESDE QUE SE VACUNÓ ARACELI HIDALGO nunca pensé en que acabaría este año hablando todavía de covid y de restricciones, y mucho menos una vez que habíamos cogido ya la carrerilla de tener otros temas de los que opinar, casi si me apuras opuestos, como indignarnos por las colas que se hacían hace nada ante las discotecas en plan movida ochentera y el consiguiente cabreo de los vecinos protestando por no poder dormir, que también era muy de la época.

Y no pienso meterme en este berenjenal comentando el tema ni de bromas, pero amenazar supuestamente con hacer una manifestación silenciosa, lo que viene siendo cruzar pasos de cebra estratégicos que colapsarían el Ensanche, pues qué quieren que diga, que me ha parecido con todos mis respetos de lo más maquiavélico que he escuchado en los últimos tiempos.

Aunque ya me gustaría preguntarle al abogado Lisardo Núñez Pardo de Vera si llegado el caso cree que sus clientes serían capaces, para mí sumarle al ruido nocturno unos cuantos atascos diurnos solo me da pie a huir de ese barrio.

Y DESPUÉS DE TODO ESTO Y YA QUE ESTA ES MI ÚLTIMA CONTRAPORTADA DEL AÑO, mejor me voy despidiendo con una noticia que me encanta, el millón de visualizaciones que ha conseguido en una semana Terra, la canción de Tanxugueiras para ir a Eurovisión y que a mí me llena de orgullo y satisfacción. Tanto, que pienso brindar por ellas y por todo lo que significa su triunfo con una Estrella Galicia y las doce campanadas a golpe de pandereteras.