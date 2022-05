Ourense, cidade de película coa rodaxe de ‘13 exorcismos’

O presidente da Deputación, Manuel Baltar, visitou hoxe no CEIP de Prácticas da capital a rodaxe da película 13 exorcismos, unha nova produción audiovisual dirixida por Jacobo Martínez e protagonizada por José Sacristán e Ruth Díaz e que conta co patrocinio da institución provincial. Acompañado polo director da cinta e Jacobo Sutil, director da Axencia Galega das Industrias Culturais, que tamén apoia esta longametraxe, Manuel Baltar celebrou que con esta rodaxe “avancemos un paso máis nesa liña estratéxica marcada desde a Deputación para facer unha provincia de cine”.

O presidente asegurou que esta aposta do goberno provincial “aumentará en intensidade nos próximos anos, unha aposta que será gañadora porque a cultura non ten inimigos”. Para Manuel Baltar, “ninguén pode estrañarse xa por ver a equipos técnicos e artísticos traballando en Ourense ou en calquera punto do noso territorio nun cinema de alta velocidade”.

“Somos herdeiros desa tradición que vencella a Ourense coas orixes do cinema en Galicia”, destacou Baltar poñendo en valor a Fundación Carlos Velo, “a única entidade galega do audiovisual á que ademais temos encomendado desde a Deputación a xestión do festival de cine de Galicia, que é o de Ourense”. O presidente da Deputación, que conversou na rodaxe coas actrices Cristina Castaño, Silma López e María Romanillos, lembrou que estes días coinciden en Ourense a rodaxe de tres filmes patrocinados pola Deputación: La manzana de oro, Honeymoon e 13 exorcismos.

Jacobo Martínez mostrou o seu agradecemento á Deputación “por ofrecernos a cidade” para esta rodaxe, todo un descubrimento fronte a outras candidatas e onde atopamos numerosos lugares que reunían o que buscábamos”. Rúas, igrexas, o antigo hospital e o propio instituto “achegan un equilibrio moi importante a esta historia, ata o punto de transformar a Ourense nunha das protagonistas da película”

Entre tanto, Jacobo Sutil destacou o bo momento no que se atopa o sector en Galicia, sinalando que este proxecto tamén conta co apoio da Xunta de Galicia a través do Hub audiovisual, onde as catro producións financiadas teñen un impacto económico na nosa comunidade que supera os 15 millóns de euros.

Esta liña de axudas busca actuar como incentivo para converter Galicia nun escenario habitual de rodaxes cinematográficas e televisivas. Así, tamén resultaron adxudicatarias da súa primeira convocatoria as series de Portocabo Rape, que se preestrea esta noite no Teatro Jofre de Ferrol antes da súa emisión en Movistar a partir do próximo día 19, e Argonautas , así como Ata o ceo, de Vaca Films. O financiamento público destes catro títulos implica un compromiso mínimo de gasto na nosa Comunidade por parte das empresas beneficiarias, que no caso de 13 Exorcismos sitúase nos 1,75 millóns de euros.

Producida por Bambú Producciones, Mr. Fields & Friends Cinema e Atresmedia, 13 exorcismos continuará durante alo menos dúas semanas máis a rodaxe de escenas en distintas localizacións da capital. A película narra o último caso de exorcismo documentado en España a través da historia dunha adolescente con estraños comportamentos. A súa familia, extremadamente católica, recorrerá a un dos especialistas autorizados polo Vaticano para intervir nos casos de posesión do diaño.

Xunto con esta rodaxe 100% galega, o filme conta cunha ampla nómina de profesionais do país, que encabezan os produtores executivos Teresa Fernández-Valdés, Ramón Campos e Sara Gonzalo, así como o realizador coruñés Jacobo Martínez, recoñecido por ser o responsable de fotografía de series como Gran Hotel, Velvet ou Gran reserva e que asume en 13 Exorcismos a súa segunda dirección audiovisual despois da de Xaguar .

Ruth Díaz, Urko Olazábal, María Romanillos e Pablo Revolta son os protagonistas da película, inspirada no último caso de exorcismo documentado en España, no ano 2014, e que conta tamén na repartición con nomes tan coñecidos como os de José Sancristán ou a galega Cristina Castaño.