Ourense colabora no estudo romano da Baixa Limia

A Deputación de Ourense consolidará a súa colaboración co estudo do legado romano na Baixa Limia consignando unha nova axuda á Fundación Aquae Querquennae-Vía Nova, con fin de continuar cos traballos de escavación que anualmente se realizan no campamento militar romano situado na ribeira do encoro das Conchas, en Bande. O presidente provincial, Manuel Baltar, confirmou esta nova achega ao presidente da fundación, o profesor de historia antiga e arqueólogo, Antonio Rodríguez Colmenero, durante un encontro no que tamén revisaron outras liñas de cooperación abertas.

Logo dunha “xuntanza proveitosa”, Manuel Baltar anunciou que na modificación de créditos que se presentará ao pleno de abril, o goberno provincial habilitou unha axuda de 60.000 euros dos que máis do 60 % irán destinados ás escavacións do complexo militar Aquis Querquennis, e o resto para cofinanciar o funcionamento da fundación, de cuxo padroado tamén forma parte a Deputación de Ourense.

O presidente provincial tamén destacou outras cuestións analizadas na reunión, como as investigacións que o profesor Rodríguez Colmenero está a realizar sobre a Vía Nova o Vía XVIII do Itinerario de Antonino, calzada romana que unía a antiga Bracara Augusta (Braga-Portugal) e Asturica Augusta (Astorga), e onde precisamente o complexo arqueolóxico de Bande era un dos puntos de descanso.

Tamén repasaron a publicación que prepara o arqueólogo sobre o conxunto de San Pedro de Rocas, que en setembro de 2023 celebrará o centenario da súa declaración como monumento nacional.