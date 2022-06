Ourense colabora no XII Encontro Internacional de Poesía Víctor Campio

Ourense. Coa participación de poetas de México, Portugal e España, regresa unha nova edición do Encontro Internacional de Poesía Víctor Campio. O acto de presentación da duodécima edición deste encontro, que terá lugar o o 3, 4 e 5 de xuño ten o lema “Máis poesía e menos guerras!”. O acto tivo lugar no Pazo Provincial e contou coa presencia do vicepresidente primeiro da Deputación, Rosendo Fernández; o presidente do Círculo Poético Ourensán, José Ramón Fernández Morgade; a secretaria do Círculo Poético Ourensán, María González; a poeta mexicana Nadia Arce -que participará nas xornadas-, e o xerente do Centro Comercial Ponte Vella, Marcos Vila.

Este encontro está organizado polo Círculo Poético Ourensán e conta coa colaboración da institución provincial. “Unha conxunción público-privada, facendo que os obxectivos sexan moito máis fáciles e poidan cumprirse de maneira moito máis eficiente”, segundo palabras do vicepresidente primeiro da Deputación, Rosendo Fernández. Destacou, así mesmo, que “todo o que ten que ver con poesía en Ourense, aí atópase presente o Círculo Poético Ourensán, celebrando xuntos estes 12 anos de poesía.”

O Centro Comercial Ponte Vella agradeceu, en palabras de Marcos Vila, a oportunidade de aportar na medida do posible nestes encontros “para que cada ano vaia a máis, defendendo a cultura da “Atenas de Galicia”. “En calquera tipo de iniciativa que promocione tanto a cultura como o deporte da cidade e a provincia”, sinalou Vila, “para o centro comercial Ponte Vella é un orgullo e unha honra poder colaborar co Circulo Poético na realización destes encontros”.

“Máis aló do económico, a Deputación está para axudarnos en calquera cousa que necesitamos, preparando xuntos os martes de cada mes os encontros poéticos” destacou o presidente da Asociación Cultural Círculo Poético Ourensán, José Ramón Fernández Morgade. Os escolares terán un gran protagonismo durante as xornadas polo que “Dende o Círculo Poético quixemos que o primeiro acto destes encontros sexa que os poetas visiten os centros escolares para que estean cos rapaces e rapazas de Ourense e que os poetas coñezan a nosa cidade para facer ourensanía e que nos visiten nun futuro de novo”. ECG