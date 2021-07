Ourense defende a Vía Nova como un impulso ó turismo

O presidente da Deputación de Ourense defendeu a posta en valor da Vía Nova “para fortalecer a nosa identidade e como fonte de desenvolvemento turístico”.

Así o expresou ao remate da reunión celebrada en Santiago entre a Deputación de Ourense, a Xunta de Galicia, o Eixo Atlántico e concellos galegos e portugueses polos que discorre a Vía Nova, co obxectivo de colaborar conxuntamente para revalorizar o legado cultural da Gallaecia Romana.

Baltar salientou que este proxecto, ”que en Ourense ten un peso específico, contribúe a pór de relevo esta herdanza romana e, nese contexto, as conversas que mantiven dentro do Eixo Atlántico fructificaron con esta xuntanza, buscando a alianza do goberno autonómico, e co traballo en rede entre todos, coa clara aposta pola cultura e polo patrimonio, agardo que seremos quen de pór en marcha un movemento que podería levarnos a acadar a declaración como Itinerario Cultural da Unesco, circunstancia que coñezo pola propia Asociación europea de cidades históricas termais, que é un dos itinerarios culturais do Consello de Europa”.

“Trátase de realzar algo moi noso, que pertence ao xacemento da nosa cultura e que servirá para revalorizar a nosa identidade, que compartimos co norte de Portugal; neste ámbito, a Deputación de Ourense apostará sempre polo desenvolvemento e recoñecemento do territorio”, expresou Manuel Baltar.

Na reunión de traballo acordouse buscar fórmulas para difundir estes coñecementos do pasado.