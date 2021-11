Ourense lanza a marca e estratexia turística ante a chegada do AVE

Ourense. A Deputación de Ourense a través do Inorde vén de lanzar un novo marchamo, “a través do cal expresamos a nosa vocación turística. Tras a marca OU atópase un territorio integrado po 92 concellos e as súas iniciais son suficientes para resolver unha necesidade gráfica. Con dúas letras pretendemos anclarnos na mente do visitante, porque sintetizan a nosa identidade, nunha provincia xenuina, capaz de conservar a súa autenticidade”, explicou Manuel Baltar.

No acto de presentación, que tivo lugar este martes no Castelo de Monterrei, tamén participou a xerente do Inorde, Emma González.

Ao acto asistiron medio cento de representantes institucionais e empresariais, “porque o obxectivo é que todo o sector se sinta representado baixo esta marca paraugas, e que o ámbito privado se una mediante a creación dunha Mesa do Turismo para abordar este momento crucial”, sinalou o presidente do goberno provincial.

“A marca turística de Ourense pivota sobre catro eixos que son os produtos cabeceira do territorio: natureza, patrimonio, enogastronomía e, por suposto, termalismo como ese gran factor diferencial”, salientou.

E lembrou a importante presenza de Ourense en institucionais internacionais como a Asociación Europea de Cidades con Patrimonio Termal Histórico e o Foro Termal do Eixo Atlántico. A estratexia e o branding son presentadas “nun momento clave, coa inmediata chegada da Alta Velocidade que metamorfoseará o sector turístico provincial e do noso rural, ao converternos máis ca nunca na porta de entrada a Galicia e situarnos a pouco máis de dúas horas de Madrid, un dos nosos mercados de proximidade máis importantes”.

A pasada semana as Enquisas de Ocupación Hoteleira publicadas polo INE fixaban para a provincia a cuarta mellor cifra da historia para un período estival, sumando ata 129.344 turistas nos catros meses de xuño a setembro, e o mellor agosto da historia con 4.379 viaxeiros. Pero se hai un dato que marcou o comportamento turístico, a diferencia do que sucede no resto de provincias galegas, é o incremento do número de pernoctas no turismo rural superando incluso as cifras prepandemia.

“Esta pauta indícanos que o Turismo poder ser agora mesmo unha verdadeira panca de desenvolvemento socieconómico”. REDACCIÓN