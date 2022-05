Ourense liderará unha aposta para potenciar o sector enogastroturístico

Ourense. A Deputación de Ourense presentou á convocatoria extraordinaria dos Planes de Sostenibilidade Turística en Destino (PSTD), dentro da sección do Plan Nacional de Enogastronomía -financiada con fondos Next Generation-, un proxecto titulado Plan de Sostenibilidade Enogastronómico da Provincia de Ourense - EnOUturismo.

Este plan, por valor de 4.431.081 de euros, contempla 20 actuacións distribuídas en catro eixes programáticos: transición verde e sostible; mellora da eficiencia enerxética; transición dixital e competitividade. O obxectivo desta candidatura, estruturada a través do Inorde, é liderar, dende unha visión integral de provincia, a transformación competitiva do sector enogastroturístico.

O presidente da Deputación Manuel Baltar, resalta a concepción integral deste proxecto: “Contempla a toda a provincia, beneficiando a todas as empresas e persoas que traballan en Ourense no enogastroturismo para potenciar un sector clave para o futuro da nosa economía”. Baltar resalta o traballo realizado para confeccionar este plan: “A Deputación está traballando para conseguir fondos e desenvolver políticas integradas no noso plan de mandato. Traballando e elaborando proxectos como este, liderado pola xerente do Inorde, Emma González”. Cuantificado en 4,4 millóns de euros, lembra o presidente do goberno provincial que a súa obtención suporía contar cun novo Plan de Sostenibilidade Turística en Destino: “A Ourense xa lle concederon o da Ribeira Sacra e o de Turismo Termal -este último, liderado pola Deputación-. Agora, o Plan EnOUturismo preséntase para competir con outros de toda España e acadar estes fondos.

O segundo gran factor diferencial da estratexia turística de Ourense e un motor de emprego no rural Así, a estratexia turística de Ourensepivota en catro recursos fundamentais: o termalismo -do que xa se obtivo o correspondente PSTD-; a natureza e o patrimonio -comúns a moitos territorios-; e, como segundo gran factor diferencial de Ourense, o potencial enoturístico .

Este potencial está apoiado nas catro Denominacións de Orixe e cinco Indicacións Xeográficas Protexidas con sede en Ourense ademais de moitos outros recursos gastronómicos . Agora, o obxectivo é impulsar a creación de emprego no rural e, polo tanto, afrontar o reto demográfico. REDACCIÓN