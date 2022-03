Ourense posicionarase como sede de rodaxes coa súa Film Comission

Co obxectivo de impulsar a transformación da provincia nun plató de cinema e promocionar un territorio “perfectamente apto e óptimo para calquera historia que se queira contar”, segundo o presidente ourensá, Manuel Baltar, a institución acaba de poñer en marcha a Ourense Film Commission.

Ao remate da primeira reunión do comité asesor, dixo que contribuirá a “enriquecer toda a determinación que puxemos desde o momento no que nos fixemos cargo do Festival de Cine de Ourense”.

A idea deste novo órgano é apoiar ás producións galegas, nacionais e internacionais da industria audiovisual na loxística necesaria para desenvolver o seu traballo, promovendo a difusión da provincia de Ourense en España e fóra das súas fronteiras, así como da calidade e competitividade dos servizos que se precisen.

O Centro Cultural Marcos Valcárcel acolleu a reunión constitutiva do comité asesor, integrado por representantes do sector audiovisual galego e da propia Deputación, aprobando nesta sesión as súas bases de funcionamento.

Baltar agradeceu a implicación dos seus membros, sinalando que o comité está aberto a novas incorporacións “porque este é un proxecto que se enriquecerá con todos aqueles que queiran facer achegas en positivo, de modo que o propósito fundamental que é o retorno económico e cultural para Ourense do seu vencello co cinema siga dando pasos firmes no futuro”.

Explicou que este paso coincide “cunhas circunstancias que nunca se deran antes, xa que en maio haberá catro rodaxes simultáneos na provincia, que non serán os únicos deste ano”.

Así citou a rodaxe estes días de Hotel Valquirias, unha serie de televisión coproducida en colaboración coa Radio Televisión Portuguesa; o inicio o próximo luns dunha longametraxe de produción galega, O home e o can, dirixida por Ángel de la Cruz; dúas importantes producións de ámbito nacional en abril: 13 exorcismos, de Bambú Films, e La manzana de oro, de Jaime Chávarri, rodadas integramente en Ourense. E xa en maio Honeymoon, que dirixirá Enrique Otero.

“Algo se está a mover en Ourense e este é o resultado desde movemento”, considerou, satisfeito por unha iniciativa “que aposta por converter Ourense nunha provincia de cine de alta velocidade e coa que se cumpre cun dos acordos aprobados nos debates sobre o estado da provincia, fortalecendo un audiovisual que tanto éxito ten amosado ao longo das décadas, dando a razón a aqueles que abriron aquí salas de cine e que comezaron a rodar e escribir cine aquí”.

Este novo órgano será un complemento máis para o Festival de Cine de Ourense, que este ano chega á súa 27 edición co decidido apoio das administracións implicadas neste proxecto, da Fundación Carlos Velo, asociacións “e de todos aqueles profesionais que teñen claro que esta é unha vía de futuro para a provincia termal de Europa, recurso endóxeno que posuímos como en ningures, e tamén con feitos transformadores como a conversión do Pazo Provincial nun hotel balneario de referencia en Europa”.

A Ourense Film Commission é unha asociación creada pola Deputación dpara liderar o posicionamento da provincia como destino de rodaxes audiovisuais, coordinando e atraendo todas as producións posibles.

Presidida por Manuel Baltar, ten como vicepresidente ao director do OUFF, Miguel Anxo Fernández.

O director da asociación é o asesor de Cultura da Deputación, Aurelio Gómez Villar, e como vogais participan o director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil; a deputada provincial de Cultura, Patricia Torres; a xerente do Inorde, Emma González; a presidenta da Fundación Carlos Velo, Carmen Leyte; o vicepresidente do Cineclube Padre Feijoo, Manel Rodríguez; o director da Academia Galega do Audiovisual, Miguel Mariño; a xerente da Asociación Galega de Produtoras Independentes, Uxía Caride, e o xornalista Simone Saibene, e como secretaria xeral Susan Ramos.

Entre os servizos que ofrecerá este novo órgano figura o de achegar información e propostas referidas á localizacións; apoio e asesoramento sobre permisos administrativos; axuda na promoción e difusión das rodaxes previstas; coordinación entre as produtoras e as administracións públicas, ademais de axuda na loxística da produción.