Outra achega na colección ilustrada Merlín Cómics

Logo de Animalia 1. Verde, localizada na selva, e Animalia 2. Branco, ambientada no mundo dos polos, Edicións Xerais de Galicia acaba de publicar na colección Merlín Cómics a terceira entrega deste proxecto de banda deseñada, que acolle divertidas e enxeñosas historias protagonizadas por animais de diferentes hábitats, creadas polo ilustrador Xosé Tomás (Betanzos, 1971) co fin de reflexionar sobre o coidado do medio.

Neste terceiro volume titulado Animalia 3. Azul o lectorado infantil coñece os animais acuáticos que viven en distintos hábitats, por medio dunha única páxina na que se presenta unha historia auto-conclusiva chea de humor.

Trátase dunha ollada humorística e instrutiva sobre a forma de vida e a interacción dos animais, que se caracterizan na súa diversidade; e que serve para facer reflexionar ao lectorado infantil, a través da ironía, sobre a humanidade como especie e como civilización e da interacción con eles.

