Pablo Barreiro, distinción honorífica nos Premios Martín Códax da Música

figura histórica. O produtor, compositor e técnico de son, Pablo Barreiro Rivas (Forcarei, 1956), considerado unha figura histórica da música en Galicia, recibirá o vindeiro 27 de outubro o galardón honorífico dos Premios Martín Códax da Música 2021.

Centos de músicos e milleiros de horas de gravacións no haber dun gran técnico, xeneroso, comprometido e sempre respectuoso cos proxectos que chegan ás súas mans, tal como destacan en Músicas ao Vivo, entidade organizadora dos premios. Responsable do Arquivo Sonoro da Radio Galega desde 1985, Pablo Barreiro está considerado un pioneiro, abrindo novos vieiros sempre para a música feita en Galicia. Na gala do 27 de outubro no Pazo da Cultura de Pontevedra, na que se desvelarán os proxectos premiados nas diferentes categorías a votación nos 8º Martín Códax da Música, tamén recibirán un recoñecemento extraordinario o festival Jazz de Ría e a sala de concertos Mardi Gras.

Antes de converterse en produtor e soporte de moitos artistas, Pablo Barreiro tamén exerceu de músico grazas a unha guitarra do seu irmán e a un primeiro grupo do que formou parte tras rematar os estudos en Santiago de Compostela denominado Cristal Azul, nos primeiros anos setenta. Tal como lembra Pablo Barreiro, a conexión coa música xa chegara antes, na infancia en Forcarei, a través do picadiscos do seu paisano, amigo e, máis tarde, cineasta, Chano Piñeiro. Precisamente décadas máis tarde, Barreiro compuxo as bandas sonoras de varias películas, entre as que figuran Mamasunción (1984) e Sempre Xonxa (1989), dirixidas por Piñeiro. Tamén se encargou da música para varias series de TV, entre as que destaca “Mareas Vivas” e dirixiu as gravacións de varias bandas sonoras para o cine, como Heroina, De profundis ou Cota Vermella.

Pablo Barreiro conta que chegou á parte técnica da música e á enxeñería de son tras constatar o mal que soaban algúns dos proxectos nos que se embarcara como músico. Hoxe en día os artistas do país destacan da súa labor o respecto pola sonoridade de cada proxecto que chega ás súas mans e o carácter orgánico, limpo e fiel das súas gravacións. Colabora habitualmente coa maioría de agrupacións musicais de Galicia, entre as que figuran a Orquestra Sinfónica de Galicia, a Real Filharmonía de Galicia, a orquestra de Cámara Galega, os Conservatorios de Música e diversos grupos e agrupacións como Ultreia, Martín Codax, Resonet, Ars Atlántica, Ars Combinatoria, Fuxan os Ventos, Fía na Roca, etc. Especializado na gravación de órganos, foi chamado en 2009 polo cabildo da Catedral de Milán para unha gravación do órgano sinfónico do Duomo.

Despois de máis de trinta e cinco anos á fronte do Servizo de Produción e Arquivo Sonoro da radio pública de Galicia -a onde chegou antes de comezar as emisións para facer as primeiras sintonías da emisora-, a riqueza e diversidade musical que acollen os rexistros da Radio Galega é extraordinaria. Barreiro empezou a gravar en 1985 cun magnetofón de bobinas, dúas pistas e un só micrófono, tal como lembraba recentemente nunha entrevista.Se ben se trata do recoñecemento a toda unha traxectoria por parte do colectivo dos músicos, non é o galardón honorífico dos Martín Códax o primeiro premio que recebe Pablo Barreiro. En 2004 recibiu o Premio Galicia de Comunicación Audiovisual, outorgado pola Xunta de Galicia, e foi Premio da Crítica en tres ocasións; nas dúas primeiras pola sonorización e música da película “Sempre Xonxa” e a gravación do Codex Calixtinus, respectivamente, e a última delas a título persoal en 2006. Nas anteriores edicións dos Premios Martín Códax da Música recibiron o premio honorífico Antonio Cruz Arévalo “Peri”, Nhu, Antón Corral, Dorothé Schubarth, Quique Alvarado e Pepe Bordallo, Carlos Barruso e María Manuela.

JAZZ DE RÍA E A MARDI GRAS, PREMIOS ORGANISTRUM EXTRAORDINARIOS. Na gala de entrega dos 8º Premios Martín Códax da Música do vindeiro mércores 27 de outubro en Pontevedra desvelaranse os 17 proxectos galardoados sometidos a votación nas seguintes categorías: Pop e Indie, Rock, Blues, Funk e Soul, Metal, Canción de Autor/a, Músicas Urbanas, Reggae, Ska e Mestizaxe, Electrónica, Música Clásica e Contemporánea, Jazz e Músicas Improvisadas, Música Tradicional, Música Folk, Músicas do Mundo, Música Infantil, Orquestras, Grupos e Música de Verbena, Coros e Grupos Vocais e Bandas de Música Popular. Ademais, coñecerase o ganador na categoría de Comunicación e Difusión Musical, cuxos finalistas son o programa de radio O Recanto do Corcovado, o colectivo Galeguiza-t e a exposición Cantámola en galego.

En 2021 as categorías de salas e festivais non se someteron ao escrutinio do xurado nin ás posteriores votacións das socias e socios de Músicas ao Vivo pola difícil situación que atravesaron no último ano. Dese xeito este ano os premios Organistrum a salas e festivais teñen carácter extraordinario e foron concedidos á sala de concertos Mardi Gras da Coruña e ao Festival Jazz de Ría. Desde a súa apertura en 1999 a sala Mardi Gras converteuse nunha referencia da música ao vivo non só para nomes consagrados senón para bandas e artistas emerxentes. A sala recuperou a programación este mes de outubro tras máis dun ano pechada pero sempre estivo en contacto co sector musical desde o inicio da pandemia traballando en prol do colectivo. Foron os impulsores da campaña #ApoyaTuSala e conseguiron recadar fondos para as salas unidas na mesma iniciativa: Filloa Jazz Club, Garufa Club e a xa lamentablemente desaparecida Bâbâ Bar, segundo destacan en Músicas ao Vivo. Na categoría de festivais recoñécese o papel do Jazz de Ría, que en agosto de 2021 celebrou a súa quinta edición consolidando a cita no circuíto jazz peninsular. Músicas ao Vivo destaca o seu carácter de evento de proximidade, tanto pola propia programación, que sempre conta cunha gran maioría de artistas galegos/as, como polos espazos nos que se desenvolve e a relación que establece coa comunidade facéndoa partícipe do festival. O galardón tamén subliña a profesionalidade e agarimo coa que se acometen a produción técnica e a escenografía do festival, deseñado por Luneda Producións para a ría de Ferrol.

As Bodegas Martín Códax patrocinan os Premios Martín Códax da Música, promovidos por Músicas ao Vivo, que contan ademais co apoio do Concello de Pontevedra, Agadic-Xunta de Galicia e Deputación de Pontevedra. A gala de entrega terá lugar o mércores 27 de outubro no Pazo da Cultura de Pontevedra. redacción