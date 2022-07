Pack ‘Rock & Relax’ para ver a Placebo y visitar la Ribeira Sacra y O Ribeiro

Los británicos Placebo acaban de pasar por dos de los grandes festivales de verano, el MadCool de Madrid y el BBK de Bilbao, como una de las bandas más potentes, cosechando excelentes críticas, y se despedirán de España este verano con una actuación que aspira a revalidar el favor de público y prensa especializada.

Será el próximo día 26 de agosto en Ourense, como uno de los platos fuertes del programa musical del Xacobeo 21-22. La banda de culto de rock alternativo liderada por Brian Molko y Stefan Olsdal estará en Galicia, en el marco de la gira internacional de presentación de su último disco, Never Let Me Go.

Con más de 13 millones de álbumes vendidos en todo el mundo hasta la fecha, Placebo compartirá escenario con dos bandas teloneras, las gallegas Moito! y Habitación Vudú, que se encargarán de abrir la velada musical en Expourense a las 20.30 horas.

Según fuentes de la organización, las promotoras Thinking Up Events y Escena Sonora, la primera que se subirá al escenario será Moito!, en una sesión en la que el grupo indie de A Pobra do Caramiñal dará a conocer los avances de su álbum debut que se publicará este mismo año.

A continuación, le llegará el turno a la sonoridad rock de los ourensanos Habitación Vudú, que presentarán algunos de los temas de sus EP’s Flores Falsas y En el aire.

Las entradas para el concierto de Placebo en Ourense ya están disponibles en venta online a través de la plataforma web www.ataquilla.com, con un precio de 40 euros más gastos de gestión.

PACK TURÍSTICO. Además, la organización del concierto ha puesto a disposición del público asistente de fuera de la ciudad la posibilidad de adquirir un paquete turístico exclusivo para fans de Placebo bajo el nombre Rock & Relax, una iniciativa turística puesta en marcha en colaboración con Offitravel, que suma un atractivo más a la cita.

El pack, que incluye además de la entrada para el concierto de la banda, el alojamiento en el Hotel Balneario de Laias, a unos 14 kilómetros, y el transporte en tren de ida y vuelta desde Madrid, contempla también excursiones por la provincia, en concreto a dos de las joyas patrimoniales y vitivinícolas de Ourense, la Ribeira Sacra y O Ribeiro, en la parte más occidental, en la confluencia de los valles de los ríos Miño, Avia, Arnoia y Barbantiño.

Desde la organización explican que el objetivo de la propuesta es “facilitar la experiencia a los seguidores de la banda que deseen viajar desde fuera de Galicia, al tiempo que se les ofrece la posibilidad de conocer de primera mano espectaculares localizaciones de interés turístico”, entre las que caben destacar el Monasterio de Santo Estevo, un antiguo convento cuyo edificio ha sido rehabilitado e integrado en la red de Paradores Nacionales. o los cañones del Sil, en un viaje en catamarán por el río, desde donde se podrán observar las masas rocosas y los viñedos plantados por los romanos en el siglo I.

Placebo, que debutó en la escena británica de los 90 con un disco homónimo que supuso la antítesis del britpop y sirvió de inspiración a toda una generación de músicos que siguieron su estela, cuenta con cinco discos posicionados entre los diez mejores del Reino Unido, y se ha hecho con un lugar privilegiado en la historia de la música.

Los organizadores recuerdan que “la troupe ha colaborado con leyendas como David Bowie, Robert Smith o Michael Stipe, y durante más de dos décadas ha realizado giras multitudinarias, logrando llenar aforos colgando el sold out, y copando las cabezas de cartel de algunos de los festivales más prestigiosos de todo el mundo”.