Paco López-Barxas publica dúas longas conversas con Díaz Pardo e Neira Vilas

Paco López-Barxas, escritor prolífico e incombustible, vén de publicar Homes de palabra (Edicións Fervenza), un libro de apenas sesenta páxinas que, a pesar da súa brevidade, presenta con gran detalle e moi de preto a vida e a obra de dous dos máis importantes homes da cultura deste país nas últimas décadas: Isaac Díaz Pardo e Xosé Neira Vilas.

Moito se escribiu sobre ambos, naturalmente, e máis que se escribirá, sen contar a magna produción literaria ou artística de ambos, un legado imprescindible para todos os galegos.

O libro aparece cando se cumpre o centenario do nacemento de Isaac Díaz Pardo, pero, en realidade, López-Barxas debuxa nestas páxinas o itinerario dunha gran amizade. A que durante case sesenta anos mantiveron Neira Vilas e Díaz Pardo, á vez que construían coa súa obra e co seu incrible dinamismo parte da historia recente de Galicia.

Barxas presenta a estas dúas figuras fundamentais da nosa cultura a través de dúas longas conversacións, nas que o autor analiza múltiples aspectos de ambas as dúas vidas, vistas, como diría Baroja, desde a última volta do camiño.

López-Barxas constrúe con gran habilidade unha memoria detallada da existencia de ambos, da loita por crear un universo de imaxinación extraordinaria, a pesar de que tiveron que enfrontarse a momentos difíciles, a circunstancias pouco desexables, a pesar de que viviron nun mundo ás veces complexo.

PUNTOS DE CONEXIÓN. O gran acerto de López-Barxas está en presentalos xuntos no mesmo libro, non confrontando as súas biografías, senón facéndoas complementarias, atopando entre elas numerosos puntos de conexión ao longo do tempo.

“O máis importante”, di Barxas, “ademais das súas vidas por separado, é todo o que tiveron en común, que é moito. Naturalmente, basta con ler Crónica dunha fecunda amizade, que é un dos últimos libros de Neira Vilas, para decatarse desa profunda relación persoal que tiñan e tamén desa admiración mutua. Pero cando falabas con eles esa amizade, esa conexión, aparecía con gran naturalidade, con gran forza. É o que tento reflectir neste libro”.

“Os dous tiñan unha gran capacidade para transformar en creación as cousas máis sinxelas, o máis común. Sentían moi profundamente a identidade galega”, continúa Barxas.

“Isaac Díaz Pardo é o noso Leonardo da Vinci do século XX en Galicia. Non hai outro: é evidente, non hai máis que ver a súa obra. E Balbino, o gran personaxe de Neira Vilas, é para min o máis parecido a un Harry Potter galaico. Pola súa extraordinaria influencia a través de moitas xeracións, naturalmente”, conta entusiasmado López-Barxas.

“Eu entrevisto a Díaz Pardo cando xorde todo aquel asunto de Sargadelos, xusto neste momento. En fin, a conversación está aí, aínda que non a publicara entón. Díaz Pardo mándame unhas cartas pedindo que actúe como intermediario porque quere que o seu legado se deposite na Cidade da Cultura. E a exposición que se vai a inaugurar en novembro vai contar con gran parte desa herdanza cultural extraordinaria. Fálame tamén, nas cartas, de que na súa opinión debería facerse un convenio entre a Consellería de Cultura e a Fundación Luis Seoane para pór en marcha o Museo Carlos Maside. Era unha ilusión que tiña antes de morrer. Non sei se ocorrerá, pero, como é sabido, no Maside hai obra moi importante de natureza, sobre todo, surrealista”.

RIQUEZA CULTURAL. “Ás veces crees que Díaz Pardo sería un luxo para calquera país. Temos que pensar nisto. Temos que pensar nas vangardas que el e Seoane crearon, por exemplo, no Laboratorio de Formas, que se fundou no ano 68, que vén desde o exilio arxentino, á procura da identidade cultural de Galicia. Eles estaban moi por diante, moi por diante. Creo que non nos damos conta de todo iso, do lugar que Galicia debería ocupar na vangarda mundial”, explicou Barxas.

A biografía de Neira Vilas debúxase neste libro como o resultado desa longa amizade con Díaz Pardo, que comezou en 1955, en Buenos Aires. Neira Vilas é tamén un gran impulsor de proxectos, un escritor que non abandona a memoria de Galicia en ningún momento, pero que recibe e asimila todo o impulso cosmopolita dos seus anos en América. Ese espírito indomable reflíctese na longa conversación que mantén con López-Barxas.

“Neira Vilas estivo en case todo, non deixou nunca de facer cousas. Aí está a fundación da editorial Follas Novas, as súas conexións con importantes personaxes históricos en América, os seus múltiples amigos da cultura, de Nicolás Guillén a García Márquez. Os seus libros, que son moi minuciosos, ás veces moi persoais, falan con gran detalle, e con gran paixón, de todo iso”, dixo Barxas.

“Neira Vilas conta moitas cousas, sabemos moito da súa vida grazas á súa incrible produción literaria. Tamén sabemos que foi Castelao quen impulsou a súa conciencia galega: Sempre en Galiza era o libro máis importante naquel momento”.