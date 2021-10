Paco Pestana: Escultura y palabra

A Paco Pestana se le recordará por la capacidad para mostrarse tal cual era, provocador e ingenioso, con la escultura y la palabra; se dio a conocer en los primeros años de la década de los ochenta, dejando atrás al Pestana labrador, minero, legionario, obrero en Francia y Holanda, ganadero en Aranjuez. De aquellos años de inicios y efervescencias me gustaría destacar dos obras que fueron, en cierto modo, su presentación pública, expuestas en la Praza da Quintana, en 1983 : “Clepsidra de outono e outras triquiñuelas” y “Coup de riz”; ambiciosas en sus planteamientos, aéreas y de gran longitud, en madera de castaño con policromía en negro, trazaban unas claras intenciones, manifestaban su naturaleza totémica, fantástica, cercana al territorio de los sueños; aquel estreno tuvo lugar dentro del proyecto Encontros no espacio, ideado por Antón Castro. Junto a Pestana, los escultores Manolo Paz, Francisco Leiro, Luis Borrajo, Ignacio Basallo, Xosé Manuel Castro, Suso Fernández, Acisclo Manzano, Camilo Otero, Xosé Cid, Silverio Ribas, Mon Vasco, representaban el vigor de la escultura de aquel tiempo, ampliada en sus manifestaciones, en el Pazo de Xelmirez, por medio de una selección de obras de escultores catalanes, entre los que se encontraban Jaume Plensa, Riera i Aragó, Pere Noguera, Gabriel, Antoni Abad y Tom Carr.

Sucesivamente, Pestana iría construyendo su lugar, proyectando su original personalidad, la riqueza de su mundo que partía de si mismo, de sus raíces lucenses, de la cultura autóctona, de los bosques de Castroverde y siempre en total unión, con su persona, sin rupturas, sin desvirtuar los orígenes, en una narrativa de excesivas metáforas. Y en el transcurso de los años, seguiría esculpiendo su propio personaje, convirtiéndose en un artista alejado de cualquier encasillamiento y definición, aunque cercano al ideario surrealista; es cierto que sintió especial devoción por descubrir los secretos de las maderas de su cercanía provenientes del castaño, el cerezo, el roble o el nogal y de esas naturalezas proceden las formas, que dan lugar a singulares artefactos, curiosos objetos acompañados de toques de color; con ellos imaginará historias que transcurren paralelas a sus composiciones de carácter poético.

A partir del nuevo milenio, Pestana quiso indagar en los espacios, y abandonó en parte los planteamientos anteriores para adentrarse en creaciones ambientales, en concordancia con su evolución; nuevos intereses, en los que poesía y palabra, ponían de manifiesto una segunda capacidad creativa propia y natural, que en un determinado momento decidió hacer visible; por tal motivo los textos que incluyó en algunas de sus exposiciones, en manifestaciones publicas en las que ponía todo el énfasis, hasta llegar a una teatralidad, en él natural, completan el sentido de su obra.

Escultura y palabra ofrecen, por tanto, la visión mas certera de su onírico mundo; en sus proyectos, en la puesta en escena, era imprescindible su intervención directa. En los primeros meses del año 2000, esa facultad para particularizar todavía más su trabajo, se pudo comprobar en las dos exposiciones conjuntas que tuvieron lugar en la Fundación Granell, A estela do delirio, y en la Casa da Parra, A sombra espida do poeta; en ellas se integraron textos, poemas, palabras dibujadas, escultura y la acción del artista, en igualdad de condiciones; en un fragmento del texto de su autoría, titulado, Dejen libre la salida , Pestana fabula acerca de su particular modus operandi: “He trabajado con prisa de holgazán y sin sacar la lengua como hacen los escultores cuando se acerca la damisela de la inspiración. Trabajé sin darme cuenta, y unas veces me idolatraba sin altar y otras me iba al cine a repensar, a reescribir esculturas en la oscuridad... Películas y esculturas en el cine y en la cama, en bicicleta, en morse y chino. Espejos crudos nacidos en las humedades del azogue. Esculturas nacientes entre cerdos y santinas de alabastro, o jugando al billar o a pillar”.