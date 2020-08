‘Padre no hay más que uno 2’ ya es la novena película más taquillera del año

El director Santiago Segura continúa liderando la taquilla española dos semanas después del estreno de ‘Padre no hay más que uno 2’, que ya es la novena película más taquillera del año, algo que el también actor considera “una recompensa” y “quizás una venganza contra esos cuatro ‘haters’ que te odian independientemente de lo que hagas”.

“Ya he dicho en alguna ocasión que me siento multipremiado y galardonado ya y que el público es la mejor recompensa. Además me llevo bien con todo mi gremio. La ‘venganza’ quizás sea hacia esos cuatro haters que te odian independientemente de lo que hagas (y que además pensaban que no podía hacer nada más que Torrente)”, ha señalado en una entrevista con Europa Press a raíz de la recaudación de su película.

Tras doce días en cartelera, la cinta de Segura acumula más de 4,6 millones de euros y supera los 850.000 espectadores, según datos recogidos por Europa Press de ComScore Movies Spain. El director ha afirmado que no descartaba conseguir buenas cifras de recaudación pese a las dificultades por la pandemia de coronavirus.

“Por imaginar que no quede, a mí imaginación no me falta, por supuesto uno de los escenarios en mi imaginación era que el público respondiese como lo está haciendo. Una cosa es la ilusión y otra la certeza, el saber lo que iba a suceder... eso, yo creo que ni yo, ni nadie”, ha afirmado.

La secuela de ‘Padre no hay más que uno’ ha arrancado un 60 por ciento más fuerte que su predecesora, estrenada hace justo un año, y que se convirtió en la cinta española más taquillera del año. Segura no ve “imposible” superar en esta ocasión los espectadores de esa primera película, aunque “sí improbable”.

Preguntado sobre el futuro de los cines españoles, que han pedido que se estrenen más títulos ‘potentes’ como el de Segura en estos días, el cineasta apunta que una desaparición de salas “solo el tiempo lo dirá”. “Pero confío en no tener que asistir nunca a la desaparición de mi forma favorita de ocio y entretenimiento. Amo las salas de cine”, ha añadido.

Por ejemplo, entiende que la decisión de que ‘Mulán’ finalmente no se vaya a estrenar este verano como estaba previsto ha sido tomada “por un gran estudio, una corporación”. “No creo que se haya hecho pensando en los cines o en la industria, sino puramente en los balances y cuentas”, ha defendido.

LA PRODUCTORA: “TODOS DEBERÍAMOS ECHAR UN CABLE”

Por su parte, la directora general de Bowfinger (productora de la película), María Luisa Gutiérrez, considera que esta respuesto del público es “el mejor premio y da sentido a todo el sufrimiento que ha habido detrás para conseguir llevarla a las salas”. “Ha habido que luchar (literalmente) contra viento y marea. Postproducir y rodar en medio de una pandemia mundial... y estrenar... ahí se dice pronto”, ha recordado.

Gutiérrez ha reconocido que esta acogida por parte de los espectadores “no era esperable”. “Sí lo era en una época prepandemia y, aun así, difícilmente realizable. En el escenario actual, era un imposible”, ha admitido. ‘Padre no hay más que uno 2’ sigue estando por encima de la cifra de espectadores registrada a los diez días del estreno de ambas.

“No suele ocurrir con casi ninguna segunda parte de una película de éxito que supere a la primera. Ni en la época prepandemia (aunque ‘Torrente 2’ sí lo hizo). Pero sí puede ocurrir que las cifras en público y, por ende, económicas estén a la misma altura que hubieran estado si no hubiera pandemia. De hecho, vamos por ese camino”, ha adelantado la productora.

Por último, Gutiérrez ha pedido “echar un cable” a las salas de cine en estos momentos. “Es un momento duro, han estado sin recaudar nada durante meses y han hecho una apuesta económica importante por hacer de los mismos un lugar seguro. En un escenario en el que los grandes blockbuster se están yendo para 2021 y 2022, todos deberíamos echar un cable, en la medida de lo posible, para ayudarlas”, ha concluido.



MADRID. E.P.