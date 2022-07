‘Padre no hay más que uno 3’, el regreso de la familia más divertida

Se acercan las Navidades y la familia de Padre no hay más que uno se enfrenta a nuevas y divertidas peripecias. Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual, el problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor rompe con su novio, Ocho, que intentará recuperar sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. Precisamente el suegro de Javier, el padre de Marisa, será acogido en la casa familiar para pasar las fiestas tras su reciente separación, lo cual no dejará indiferente a la madre de Javier, Milagros. Rocío, la folclórica de la familia, que hacía de Virgen desde hace varias Navidades es relegada este año a hacer de pastorcilla, algo que su padre, Javier, no está dispuesto a asumir. ¿Os parece que todo se enreda? ¡Pues esperad a ver la película!

Tercera entrega de la saga protagonizada y dirigida por Santiago Segura. Toni Acosta (la madre), los niños Martina D’Antiochia, Calma Segura, Luna Fulgencio, Carlos G. Morollón, Sirena Segura y Luna López; los cuñados interpretados por Leo Harlem y Silvia Abril, la suegra a la que da vida Loles León, El Cejas como Ocho, el novio de Carlota; y el gran Antonio Resines como el abuelo, completan el reparto.

Entre la vida y la muerte’. Leo Castañeda (Antonio de la Torre) es un español afincado en Bruselas que trabaja como conductor de metro. Una noche presencia el suicidio de Hugo, su hijo, del que llevaba más de dos años sin saber nada. Tras lo sucedido, Leo empieza a indagar en las causas de su muerte y descubre que estuvo implicado en un atraco. La búsqueda de respuestas lo conducirá a una peligrosa investigación y a enfrentarse a su propio pasado.

‘El agente invisible’. El agente invisible es el agente de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Seis. Sacado de una cárcel federal reclutado por su supervisor, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry fue en su día un mercader de la muerte altamente cualificado, autorizado por la Agencia. Pero ahora las tornas han cambiado y Seis es el objetivo, perseguido por todo el mundo por Lloyd Hansen (Chris Evans), un antiguo compañero de la CIA que no se detendrá ante nada para acabar con él. La agente Dani Miranda (Ana de Armas) le cubre las espaldas. La necesitará. Adaptación de la novela homónima de Mark Greaney.

‘pig’. Rob ha dejado su pasado atrás. Ahora vive aislado en una cabaña medio destartalada en un bosque de Oregón. Su única compañía, y medio de vida, es su cerda buscadora de trufas. El único contacto de Rob con el mundo es Amir, quien le compra las trufas para los restaurantes de la ciudad. Cuando secuestran a su cerda, Rob se lanza en su busca en un extraño submundo criminal de los restaurantes de Portland.

Michael Sarnoski se estrena en el largometraje con esta historia, coescrita junto a Vanessa Block.

‘entre dos amaneceres’. Después de que un trabajador resulte gravemente herido en la empresa familiar de Kadir, este se ve obligado a tomar una decisión moral que repercutirá en sus sueños, en su familia y en la vida de la esposa del trabajador herido. Selman Nacar firma una potente ópera prima, cuyo interés radica en presentar dilemas morales y demostrar cómo aquellos que tienen el poder harán cualquier cosa para mantener su posición, sin importar el precio.

¡Hasta siempre, Don Glees! Roma es un chico que vive en un pueblo rural algo alejado de Tokyo en el que no acaba de encajar. Junto con Toto, otro marginado, forma el grupo “Don Glees”. Ambos esperan que su relación siga siendo la misma aunque se separen cuando Toto se marche a estudiar el bachillerato a Tokyo. “Oíd, ¿os apetece ver el mundo a vista de pájaro?”. Las vacaciones de verano de primer año de bachillerato comienzan con estas palabras por parte de Drop, el nuevo miembro de “Don Glees”. Como resultado de estas palabras, Roma y sus amigos se ven obligados a buscar un dron desaparecido para probar su inocencia cuando son acusados de provocar un incendio forestal. La pequeña aventura veraniega no tarda en convertirse en una gran aventura que cambiará sus vidas para siempre. Película de animación dirigida por Atsuko Ishizuka.

‘delante de ti’. Tras varios años viviendo en los Estados Unidos, Sangok regresa a Seúl para reencontrarse con su hermana y su sobrino. Mientras se acostumbra a la vida en Corea, descubre nuevos lugares, pasea por un parque o busca la antigua casa donde creció, convertida ahora en una tienda. Aunque lleva muchos años sin ejercer como actriz, Sangok decide encontrarse con un famoso director de cine más joven que ella, que le propone participar en su próxima película. Sangok vive la vida en el presente pero, pese a su deseo de regresar a la interpretación, guarda un secreto que la hace dudar.

‘MONEYBOYS’. Fei se gana la vida en la gran ciudad trabajando en la prostitución. Su mundo se derrumba cuando se da cuenta de que su familia acepta su dinero pero no su forma de vida ni su homosexualidad. Con el corazón roto, Fei lucha por comenzar una nueva vida.