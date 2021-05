Patricia Hermida presenta o seu libro ‘Antonio’, en Ferrol

O Concello de Ferrol, a través da concellería de Muller e Igualdade, que dirixe Cristina Prados, presenta hoxe no patio do centro cultural do Torrente Ballester, ás 18 horas, o libro Antonio. Diario do Confinamento que a xornalista Patricia Hermida (San Sadurniño, 1977) escribiu durante o tempo que non se puido saír de casa por mor da crise sanitaria da COVID-19.

Acudirá ao acto o alcalde de Ferrol, Ángel Mato; a concelleira de Muller e Igualdade, Cristina Prados; o subdirector de EL CORREO GALLEGO, José Antonio Pérez Docampo; e tamén a propia xornalista e escritora.

A edición do libro, a cargo do Concello e coordinado polo Club de Prensa, forma parte da programación deseñada pola concellería de Muller e Igualdade por mor do pasado Día Internacional da Muller, o 8 de marzo.

O texto recolle columnas escritas por Hermida durante o confinamento e publicadas neste xornal ao longo do pasado ano sobre o papel da muller e nai xornalista en tempos de pandemia ao tempo que representa unha homenaxe ao pai da autora, falecido hai agora un ano.

Licenciouse en Periodismo en 1999 pola Universidade de Santiago (USC).

É nai de dous xemelgos de catro anos e desde hai vinte exerce como correspondente de Radio Nnacional de España (RNE) en Ferrolterra, emprego que durante 17 anos compaxinou coa correspondencia de EL CORREO.

A mesma autora da conta dos detalles desta obra.

“As páxinas foron seguidas con atención por Julia Díaz, presidenta do Club de Prensa de Ferrol. Ela é a responsable de convertir este diario nun libriño chamado Antonio (nome do meu pai), co apoio do Concello de Ferrol (Concellería de Muller) e por suposto de EL CORREO”, sinala Patricia Hermida.

Editado en Aldine, Antonio. Diario do Confinamento xunta “ todo o material que fixen para o periódico ( textos e imaxes)”, engade.

“E vai acompañado por prólogos do alcalde, a concelleira de Muller, a presidenta do Club de Prensa e José Antonio Pérez. Tamén fixen un epílogo”, salienta Hermida sobre esta coidada obra de quen leva no eido da Comunicación más de vinte anos.

tendencias@elcorreogallego.es

www

elcorreogallego.es