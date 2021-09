Pecha o Festival de Cans coa entrega do Pedigree ao cineasta Jorge Coira

CERTAME O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, asistiu onte ao día grande do Festival de Cans que, tras varias xornadas de intensa actividade cinematográfica, rematou a súa XVIII edición con numerosas actividades como a proxección de curtametraxes das principais categorías, a colocación da estrela do realizador brasileiro Kléber Mendoça no Torreiro das Estrelas, que non puido acudir finalmente ao evento, e a gala final de entrega de premios.

Uns premios que este ano distinguen co Pedigree ao cineasta galego Jorge Coira.

O certame recibe un ano máis o apoio da Xunta a través dunha liña específica de subvencións que en 2021 incrementou o seu orzamento ata os 200.000 euros para contribuír á organización de 14 encontros en toda Galicia.

Esta vía de apoio aos festivais enmárcase no programa anual de subvencións da Xunta ao audiovisual galego, que este ano distribuirá máis de 3,6 millóns nas seis convocatorias, entre as que tamén se atopan as dirixidas a producións e coproducións audiovisuais, desenvolvemento de proxectos, promoción do talento, difusión e comercialización en foros de negocio e certames internacionais e unha nova liña para as salas de exhibición cinematográfica. ecg