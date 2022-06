Pedirá o BNG declarar BIC a música, canto e baile galegos

Santiago. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, avanzou que o seu grupo parlamentario defenderá no Pazo do Hórreo unha iniciativa para que se declare ben de interese cultural inmaterial a música, canto e baile tradicional galego. Ao tempo, reclama a creación dun observatorio para avaliar o estado de conservación de todas estas expresións artísticas.

Con cargos locais e deputadas autonómicas, Pontón manifestou, en declaracións aos medios, que o baile galego “é dos máis ricos, non só na península, senón a nivel internacional”. “Ten un valor enorme na súa música, coreografías e segue sendo unha cultura viva”, manifestou, nun emprazamento, Patio de Nais, en que tamén tivo lugar unha pequena representación musical a ritmo de gaita e con baile tradicional.

A líder nacionalista remarcou que hai máis de 30.000 alumnos nas escolas tradicionais, ao redor de mil profesores e, en conxunto, representa un movemento económico de aproximadamente uns seis millóns de euros.

“Son cifras que quizais sorprenden, pero demostran a viveza e riqueza do noso baile tradicional e que a xente nova segue querendo manter unha tradición”, dixo, porque “entender cales son as nosas raíces, é clave para afrontar con decisión o futuro”. e.p.