Pedos atómicos (I)

“Es tan importante su expulsión para la salud –la de los pedos- que en soltarle está el tenerla; y así, mandan los doctores que no les detengan...”; “Y es probable que llegue a tanto el valor de un pedo, que es prueba de amor, pues hasta que dos amantes se han peído en la cama, no tengo por acertado el amancebamiento; también declara amistad, pues los señores no cagan ni se peen, sino delante de los de casa y amigos...”; “Los nombres del pedo son varios: cuál le llama “soltó un preso”, haciendo al culo alcaide; otros dicen: “fuésele una pluma”, como si el culo estuviera pelando perdices; otros dicen: “tómate ese tostón”, como si el culo fuera garbanzal. De aquí se levantó aquel refrán que dice: “Entre dos peñas feroces, un fraile daba voces”. Gracias y desgracias del ojo del culo. Francisco de Quevedo (1580-1645).