Pensar con empatía antes de publicar un tweet

Se ha muerto Verónica Forqué y las redes están que arden. Yo llevo tres días en estado de shock, porque una nunca espera que suceda algo así en su órbita, esa donde gravitan los conocidos, los que de tanto asomarse por la pantalla y las revistas acaban resultando tan cercanos y tan familiares como aquellos con quienes coincides comprando la barra del pan.

Me vino a la memoria su imagen de hace unas semanas sobre el escenario del Principal, sonriente, mágica, tierna, recogiendo su Premio Cineuropa con esa pose de grande que solo tienen las grandes, y he pensado en lo afortunados que fuimos por habernos podido quedar con ese último recuerdo de ella por el que nunca le estaremos lo suficiente agradecidos a José Luis Losa, que la trajo a Compostela y la homenajeó, todavía con el eco de aquella imagen polémica que mostró de ella Masterchef, un talent show de cocina que ha demostrado en numerosas ocasiones que en él todo vale, y que hizo audiencia, entre otras cosas, por mostrar las debilidades de la actriz.

Lo pensé mientras la veía recoger su premio de cine y lamenté en qué mal momento se le habría ocurrido aceptar la propuesta de la productora para participar y echar por tierra el mito de la Forqué, la de los más de 80 personajes en cine, teatro y televisión; la de los cuatro Goyas, la que empatizaba con el espectador a las órdenes de Almodóvar, García Berlanga, Fernando Trueba o Colomo.

Una mujer divertida y con ángel que se convirtió en carne de cañón en las redes, las mismas en las que cada semana se le escribían mensajes hirientes, y las mismas que estos dos días lloran su trágica muerte y llaman a la reflexión.

Personalmente, yo no creo que el programa sea culpable de ese final como he leído, pero sí creo que es responsable en el deterioro de su imagen, y también me pregunto dónde estaban todos esos recuerdos bonitos de ella antes del lunes y por qué nadie los mostró públicamente para rebatir muchas de las escenas que protagonizó en los últimos tiempos en la tele. Ojalá al menos Verónica, pidiendo ayuda con su actitud, hablando de sus depresiones públicamente, confesando su hartazgo en la recta final del concurso, se haya ido, al menos, sintiendo todo ese amor del que ahora hablan.

Y COMO CAE DE CAJÓN, LA MUERTE DE LA ACTRIZ ha servido también para abrir el debate de un tema que lleva tiempo en primera línea, el de la salud mental, con la poca importancia que se le da, lo poco que se habla de ella, su invisibilidad y las ideas preconcebidas erróneas que la rodean.

Es difícil entender, como bien razona Román Reyes en change.org, cómo siendo el suicidio la primera causa de muerte no natural en España, tres veces más que los accidentes de tráfico, se sigue sin dedicarle más recursos de prevención. Yo me sumo a sus críticas al mensaje vacío de pésame si no se ponen medidas que lo remedien, si se rechaza aumentar las plazas de psicólogos en la sanidad pública, recordando que la media por habitante en España es de 6 y en Europa de 18, y que hay 11 personas que se suicidan cada día en nuestro país.

Reflexionemos y exijamos más ayudas. Reflexionemos y seamos más empáticos y prudentes antes de escribir un comentario hiriente en cualquier red social. Y quedémonos de paso con la Verónica Forqué de siempre, la de la eterna sonrisa, la del buen rollo, la de la actriz más premiada en la historia de la Academia de Cine y en el último Cineuropa.

Y YA DE PUESTOS, QUE NADIE SE PIERDA EL ANUNCIO DE EL KANKA, cantante que se baja del mundo por un tiempo indefinido, me da a mí que para VIVIR, tras diez años de gira ininterrumpida por trece países y mucho cansancio acumulado.

Se va dejando de cantar, de asomarse por las redes y los escenarios, pero con la promesa de volver con nuevo disco, ese que va a cocinar a fuego lento y para el que necesita una desconexión total. Y se va dejando una declaración que yo hago mantra: “Estar con gente que piensa como tú es una catetada”.