Pepe Domingo abraza hoy a sus paisanos y firmará libros hasta que se le acabe la tinta

Quienes hayan leído ya Hasta que se me acaben las palabras se habrán dado cuenta de que se trata de un libro de recuerdos que rezuma padronesismo por los cuatro costados. Es la historia de vida y radio de un niño que se crió en las rúas de la villa rosaliana, que mamó las tradiciones, que sufrió inundaciones, la pesadez de un trabajo que no le gustaba, la angustia que puede llegar a generar un pueblo que no ofrece lo que se busca en la vida... pero en el que también disfrutó de los juegos de infancia, de los amigos, de los primeros amores, de las fiestas, de las procesiones interminables por los templos de la chiquita, de una enorme familia que supo hacerse a sí misma y superar toda adversidad. Si hablaran las antiguas paredes del número 3 de la calle Herreros...

Todo esto y mucho más pueden descubrirlo, queridos lectores, en una obra a la cual el autor no le gusta denominar memorias, pero que en realidad se constituye como el profundo análisis de toda una vida. Pepe Domingo Castaño echó la vista atrás y se sentó a escribir un libro en el que relata sus vivencias y aventuras, sus sufrimientos y éxitos. Desde la humilde casa de Lestrove en la que vio la luz del mundo por primera vez hasta el Madrid que le convirtió en número uno de la música, de la televisión, pero sobre todo de su amada radio, el sueño que siempre persiguió y que consiguió alcanzar con grandísimo esfuerzo.

Hoy compartirá el éxito de Hasta que se me acaben las palabras, que en apenas una semana ha agotado su segunda edición y puesto en marcha la tercera, con todos los suyos. Y lo hará como él mejor sabe: regalando abrazos a todos sus paisanos y dedicando de puño y letra su historia de vida.

La firma de libros tendrá lugar en la Pulpería Rial (plazueleta de las Traviesas), a partir de las 18.00 horas, y se extenderá “hasta que se me acabe la tinta”, es decir, habrá margen, por lo menos hasta la hora de la cena, para que todos aquellos que lo deseen, de Padrón, pero también de los municipios de la comarca, se puedan acercar. “Como en Padrón hay dos libreros y soy amigo de ambos, decidí hacerlo en una pulpería para que nadie se enfade. A la editorial le encantó la idea”, comenta.

Durante la jornada habrá tiempo para disfrutar de la familia y también para conocer de primera mano la labor que desarrolla Cáritas en la capital del Sar. Pepe Domingo ya confirmó que visitará las instalaciones de la entidad solidaria que ayuda a tantas familias de su pueblo. Cabe recordar que todos los beneficios que obtenga con el libro los destinará a Cáritas España y a la Fundación Aesleme, que estudia las lesiones de médula espinal. Además, esta aportación se multiplicará por dos, puesto que ya anunció que duplicará la donación de su propio bolsillo.

Los gallegos que no puedan ir a Padrón, mañana tendrán otra oportunidad de conseguir la dedicatoria del periodista deportivo, que firmará su libro en El Corte Inglés de A Coruña, a partir de las 19.00 horas.